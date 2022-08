A1 – Tutte le amichevoli del precampionato

Comincia l’avvicinamento verso la prossima Techfind Serie A1: le 14 squadre della massima serie ritornano in palestra per la preparazione verso la prossima stagione. Tutte le partecipanti alla stagione 2022/2023 s’apprestano a vivere un mese pieno d’impegni che culimnerà poi con l’Opening Day d’inizio ottobre che aprirà il torneo. Ecco la nostra agenda precampionato, con tutti gli impegni ufficializzati dalle società, sempre in aggiornamento nei prossimi giorni: una guida completa per tutti per seguire l’avvicinamento a un’emozionante annata sportiva.

(news in aggiornamento)

31 agosto

RMB Brixia Basket-Famila Wuber Schio (Brescia, PalaLeonessa)

3 settembre

Gesam Gas E Luce Lucca-E-Work Faenza (Lucca, PalaTagliate, ore 18)

Umana Reyer Venezia-RMB Brixia Basket (Venezia, Palasport Taliercio)

Allianz Geas-Akronos Moncalieri (Sesto San Giovanni, PalaNat)

4 settembre

Fila San Martino di Lupari-Famila Wuber Schio (San Martino di Lupari, PalaLupe, ore 18)

8 settembre

Bruschi San Giovanni Valdarno-Use Rosa Scotti Empoli (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

Gesam Gas E Luce Lucca-Famila Wuber Schio (Lucca, PalaTagliate)

Akronos Moncalieri-Allianz Geas (Moncalieri, PalaEinaudi)

9 settembre

E-Work Faenza-Fila San Martino di Lupari (Faenza, PalaBubani, ore 17.30)

Gesam Gas E Luce Lucca-Famila Wuber Schio (Lucca, PalaTagliate)

10 settembre

Basket Team Crema-San Giorgio MantovAgricoltura (Crema, PalaCremonesi, ore 18)

11 settembre

Memorial “Bruno Gontero”: Akronos Moncalieri-RMB Brixia Basket (Moncalieri, PalaEinaudi, ore 18)

Gesam Gas E Luce Lucca-Virtus Segafredo Bologna (Lucca, PalaTagliate)

14 settembre

Famila Wuber Schio-Fila San Martino di Lupari (Schio, PalaRomare, ore 18)

Bruschi San Giovanni Valdarno-La Bottega del Tartufo Umbertide (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

17 settembre

Fila San Martino di Lupari-E-Work Faenza (San Martino di Lupari, PalaLupe, ore 19)

Memorial Passalacqua con Passalacqua Ragusa e La Molisana Magnolia Campobasso (Ragusa, PalaMinardi)

Quadrangolare con Famila Wuber Schio, Umana Reyer Venezia, Allianz Geas e RMB Brixia Basket (Schio, PalaRomare)

Memorial “Nina Pasquini” con Basket Costa, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, Akronos Moncalieri e Basket Team Crema

Virtus Segafredo Bologna-Gesam Gas E Luce Lucca (Bologna, location da annunciare)

18 settembre

Memorial “Francesco Passalacqua” con Passalacqua Ragusa e La Molisana Magnolia Campobasso (Ragusa, PalaMinardi)

Quadrangolare con Famila Wuber Schio, Umana Reyer Venezia, Allianz Geas e RMB Brixia Basket (Schio, PalaRomare)

Memorial “Nina Pasquini” con Basket Costa, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, Akronos Moncalieri e Basket Team Crema

20 settembre

Bruschi San Giovanni Valdarno-Virtus Segafredo Bologna (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

22 settembre

Gesam Gas E Luce Lucca-Bruschi San Giovanni Valdarno (Lucca, PalaTagliate)

23 settembre

E-Work Faenza-Virtus Segafredo Bologna (Faenza, PalaBubani, ore 17.30)

24 settembre

Fila San Martino di Lupari-Allianz Geas (San Martino di Lupari, PalaLupe, ore 18)

Trofeo “Campobasso per lo Sport” con La Molisana Magnolia Campobasso, Banco di Sardegna Dinamo Sassari, Panthers Roseto e Halley Thunder Matelica (Campobasso, La Molisana Arena)

RMB Brixia Basket-Bruschi San Giovanni Valdarno (Brescia, PalaLeonessa)



25 settembre

Trofeo “Campobasso per lo Sport” con La Molisana Magnolia Campobasso, Banco di Sardegna Dinamo Sassari, Panthers Roseto e Halley Thunder Matelica (Campobasso, La Molisana Arena)

Umana Reyer Venezia-Akronos Moncalieri (Venezia, Palasport Taliercio)

