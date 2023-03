By

Oggi 8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna e la Lega Basket Femminile come sempre celebra questa ricorrenza trasmettendo tutte le partite della 23ª giornata di Serie A1 in programma oggi e il posticipo di domani in chiaro su LBF TV • www.lbftv.it

AREA COMUNICAZIONE LBF