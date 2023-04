Il Paladozza è Sold Out: per gara 1 di Finale Scudetto di Lega Basket Femminile che la Segafredo giocherà contro Schio sono stati polverizzati in poco più di due giorni i biglietti.

La partita è in programma sabato 29 aprile alle ore 20.30 al Paladozza in quella che si preannuncia in ogni caso una giornata storica per Bologna e il basket femminile.

