A1 UFFICIALE – Battipaglia, si è dimesso Maslarinos

La Polisportiva Battipagliese, con profondo rammarico, comunica che, nella tarda serata di ieri, Vasilis Maslarinos ha rassegnato le proprie dimissioni da capo allenatore della O.ME.P.S. Battipaglia di Serie A1 Femminile Techfind.

Una decisione, questa, che ha colto di sorpresa la società la quale, infatti, non si è ancora messa alla ricerca di un sostituto non immaginando, fino a poche ore fa, che si sarebbe dovuta adoperare per individuarne uno.

Nonostante il dispiacere, la PB63 ha deciso di accettare le dimissioni del coach ellenico anche perché motivate da ragioni personali che ha inteso rispettare pienamente.

La PB63 tutta ed in prima fila il patron Giancarlo Rossini ringraziano coach Maslarinos per i due anni e mezzo trascorsi insieme, per le tante emozioni condivise e, soprattutto, per il campionato vinto nella scorsa stagione (con annesso ritorno in massima serie), augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Patron Rossini aggiunge “ringrazio personalmente Vasilis per l’impegno e la professionalità che ha sempre dimostrati e per le vittorie ottenute insieme. Mi dispiace molto per la sua decisione, ma so che situazioni del genere fatto parte dello sport. Detto questo, nella vita mai dire mai e dunque non è detto che, un giorno, le nostre strade non possano ricongiungersi”.

La guida della squadra è stata affidata ai coach Franco Ghilardi e Federica Di Pace che, oggi pomeriggio, hanno diretto l’allenamento della compagine biancoarancio e, domenica prossima, siederanno in panchina in occasione della gara interna che vedrà la O.ME.P.S. Battipaglia ricevere la visita di Campobasso.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese