A1 UFFICIALE – Giulia Bongiorno è la terza giocatrice della Oxygen Roma Basket

Ritorna nella Capitale Giulia Bongiorno: sarà infatti una nuova giocatrice della Oxygen Roma Basket.

Playmaker classe 2000 di 175 centimetri, figlia d’arte nata con la pallacanestro nel sangue, dopo la crescita nella società capitolina di TeamUp (e quindi Basket Roma), Bongiorno è passata a Ragusa dove ha completato il percorso giovanile con i primi minuti giocati nella massima serie ed esordio in Eurocup. Quindi una scelta importante di vita: il passaggio negli Stati Uniti, con due anni trascorsi alla Florida International University e due al Newberry College, non solo proseguendo la carriera cestistica competendo in NCAA ma anche continuando gli studi, con il conseguimento della laurea in Science Sport Management, MINORS Business Administration and Coaching. Componente in diverse occasioni di selezioni giovanili e rappresentative azzurre, in particolar modo di 3×3, in questa stagione una nuova decisione importante: il ritorno in patria, proprio nella Città Eterna per lei così rappresentativa.

Giulia è carichissima di fronte al suo futuro: “Non vedo l’ora di rimettermi alla prova proprio a Roma, per un progetto come quello dell’Oxygen: non posso che essere affascinata dalla sfida da affrontare in un contesto cittadino a cui sono così legata”.

Sul suo ingaggio, coach Di Meglio: “Chiaramente quello di Giulia è un nome non indifferente nel panorama capitolino. Dopo gli anni trascorsi in un club di livello in Italia come Ragusa, ha affrontato l’esperienza negli Stati Uniti dove la pallcanestro giocata è differente; si troverà quindi a condividere con il club, insieme al carattere di romanità, un percorso di crescita che vivremo insieme”.

Ufficio stampa Oxygen Roma Basket