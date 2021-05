Rinnovo di rilievo in casa Allianz Geas: dopo un campionato molto positivo la lunga Usa classe 1994 nativa di Clarksville (Tennessee) Bashaara Graves giocherà con Sesto anche l’anno prossimo. L’ala grande/pivot, top scorer delle lombarde nell’ultima stagione con 14.9 punti (60% da due, 81% ai liberi), 8.5 rimbalzi e 1.5 assist, continuerà a costituire il punto fermo del reparto interne della squadra di coach Zanotti, che sottolinea il valore della conferma: “Sono molto contenta che Bashaara abbia confermato la sua voglia di stare in rossonero. La sua è stata una stagione estremamente positiva, da più punti di vista, non solo da quello delle statistiche. Questo rinnovo, che è stato voluto da parte sua ed è arrivato nonostante ci fossero altre offerte, ci permette di lavorare ancora meglio per l’anno prossimo. Ciò premia il lavoro compiuto in questa stagione e premia anche quindi, non indirettamente, l’ambiente Geas”.

La forte lunga, che ha dimostrato solidità in diversi aspetti del gioco (in fase realizzativa, facendo spesso la voce grossa nel pitturato e facendo vedere anche una certa morbidezza di mano dalla media, oltre che in fase di contenimento delle pari ruolo e a rimbalzo, mostrando una innata capacità di posizionamento), per la prima volta in carriera – non considerando gli anni in Ncaa con l’Università del Tennessee –, tornerà sul parquet con gli stessi colori per un secondo anno, dopo la serie di esperienze al massimo annuali in Wnba (Minnesota Lynx e Chicago Sky), Corea del Sud (Seoul Stars), Israele (Maccabi Ramat), nel nostro campionato (Lucca, nel 2018-19) e Grecia (Olympiacos).

Ecco le parole della diretta interessata: “Sono entusiasta di indossare anche il prossimo anno la maglia dell’Allianz Geas. Questa è la prima volta che torno a giocare il secondo anno con la stessa squadra e l’idea mi piace molto. Non vedo l’ora di ricominciare per ritrovare la chimica di squadra dello scorso anno e per portare a termine il lavoro lasciato in sospeso”.

Fabiano Scarani – Ufficio stampa ALLIANZ GEAS