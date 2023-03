A1 UFFICIALE – La Bruschi si rinforza e riporta in Italia la lunga Brezinova

Un rinforzo per il rush finale. Polisportiva Galli è lieta di comunicare la firma di Renata Brezinova, pivot classe 1990 in arrivo dal campionato polacco. Un’operazione portata avanti in questi giorni dal Patron Argirò, che ancora una volta si dimostra attento alle dinamiche di mercato finalizzando l’arrivo di una giocatrice con tanta esperienza.

La nazionale ceca è una veterana dei campionati europei, con un passato anche in alcuni club italiani. Dopo aver iniziato la carriera in patria in maglia Hradec Kralove, passa prima al Pliska Pardubice poi allo VSE Praha. Nel 2013 l’approdo in Italia a Catania (19ppg, 12 rpg), prima di passare nel massimo campionato di A1 dove ha indossato le maglie di Orvieto, Parma e La Spezia. In Europa ha giocato anche in Belgio (Castors Braine nel 2016), Ungheria (Cegledi 2019), Turchia (Kayseri 2021), Francia (Tarbes 2022) e da ultima la Polonia dove ha chiuso qualche giorno fa la propria esperienza con il Sleza Wroclaw mettendo a referto 7 punti e 3 rimbalzi di media a partita. Numerose anche le apparizioni con la nazionale Ceca, dove è stata protagonista agli ultimi campionati europei con 12 punti e 5 rimbalzi di media.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI