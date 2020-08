A1 UFFICIALE – La Supercoppa Italiana a Schio dal 24 al 27 settembre

Il PalaRomare di Schio è pronto a riaccendersi e ospitare le migliori formazioni della massima serie, per il grande ritorno in campo della pallacanestro di Serie A1 Femminile.

La città scledense ospiterà il primo appuntamento della stagione, la Supercoppa Italiana, in quattro giorni di gare intense e appassionanti, dal 24 al 27 settembre. In palio il trofeo detenuto dalle padrone di casa del Famila Wuber Schio.

Le “Orange” naturalmente saranno tra le otto partecipanti assieme a Passalacqua Ragusa, Umana Reyer Venezia, Fila San Martino di Lupari, Gesam Gas E Luce Lucca, Allianz Geas Sesto San Giovanni, Use Scotti Rosa Empoli e Pallacanestro Vigarano.

Questo il programma completo della manifestazione:

Quarti di finale (24-25 settembre)

giovedì 24 settembre

ore 18 Umana Reyer Venezia vs Use Scotti Rosa Empoli

ore 20.30 Famila Wuber Schio vs Pallacanestro Vigarano

venerdì 25 settembre

ore 18 Fila San Martino di Lupari vs Gesam Gas E Luce Lucca

ore 20.30 Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

Semifinale (sabato 26 settembre)

ore 17.30 Vincente Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli vs Vincente Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas E Luce Lucca

ore 19.45 Vincente Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano vs Vincente Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

Finale (domenica 27 settembre)

ore 18.30 Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2