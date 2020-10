A1 – Umana Reyer Venezia aderisce alla campagna di sensibilizzazione #VincoIO

L’Umana Reyer aderisce alla campagna di sensibilizzazione #VincoIO, promossa dalla Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso per combattere e prevenire il tumore al seno. La campagna di sensibilizzazione ha un doppio scopo: quello di promuovere tra le donne la consapevolezza che prevenire il cancro significa “vincere” sulla malattia, ed anche aiutare associazioni che operano nel territorio regionale come la LILT di Treviso e il Trifoglio Rosa di Mestre a cui sarà destinata parte della tariffa della prestazione. L’esame viene eseguito con mammografo con tomosintesi in 3D di ultima generazione (acquistato 2018) e con ecografi a 24Mhz tecnologicamente avanzati. Grazie alla convenzione in essere tra le due società, per tutte le tifose orogranata lo screening avrà una costo di 126€ anziché 140€, sarà sufficiente citare il codice 90620EX in sede di prenotazione dell’esame.

Vinci, come le campionesse dell’Umana Reyer

Per maggiori info e prenotazioni esami:

Servizio di Radiologia

Chiama lo 0422896710

oppure su www.giovanni23.it

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia