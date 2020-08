Martina Bestagno sarà la capitana della Umana Reyer Venezia nella stagione 2020/2021.

Martina vestirà la maglia orogranata per la quarta stagione consecutiva, “Best” in quattro anni non ha mai saltato una partita disputando 124 incontri consecutivi!

Elisa Penna sarà vice capitana.

Uff stampa Umana Reyer Venezia