A1 – Umana Reyer Venezia, parla Yvonne Anderson: “Ogni giorno migliora la chimica di squadra”

La nuova guardia americana Yvonne Anderson, miglior marcatrice dei quarti di finale di Supercoppa con 21 punti e 3 assist, ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni. Sabato 26 settembre alle 17.00 l’Umana Reyer disputerà la semifinale sempre al PalaRomare di Schio. Diretta streaming su LBF TV.

“Con Empoli è stata la nostra prima partita ufficiale ed è stato certamente un buon test contro una squadra che gioca con grande aggressività. Mi alleno in squadra da circa dieci giorni, in generale stiamo costruendo la chimica di squadra e giorno dopo giorno aumenta la confidenza tra di noi. Affrontare ora un impegno ufficiale è certamente impegnativo, ma al contempo eccitante. Nel secondo tempo abbiamo lavorato meglio sul piano gara e imposto il nostro ritmo, queste sono state le chiavi.

E’ una Lega competitiva e ogni partita è difficile, indipendentemente da chi affronteremo in semifinale sarà un altro test importante. Il nostro lavoro ora è quello di dare il meglio per migliorare durante il percorso. Vogliamo essere protagoniste e ambiziose, perciò testa bassa e lavorare duramente in palestra”.

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia