A1 – Un grande Geas ferma la corsa di Ragusa

Ragusa non riesce a centrare la decima di fila e interrompe la propria striscia positiva sul campo del Geas Sesto San Giovanni, nel recupero dell’ottava giornata del girone d’andata del massimo campionato di basket femminile. Partita a strappi ma giocata sempre sui binari dell’equilibrio, nella quale Ragusa ha provato più volte a scappare ma è stata ben controllata dalla squadra di casa. 18-24 il punteggio del primo parziale, 41-46 all’intervallo lungo. Ancora Romeo e compagne che provano l’allungo nella terza frazione ma qualche errore delle ragusane insieme al fatto che la squadra di Cinzia Zanotti è attenta non permette il break. La penultima frazione è in parità: 56-61 quando cominciano gli ultimi 10 minuti. Ultimi tre giri d’orologio al cardiopalma, Kuier firma il +1 a 30 secondi dalla fine, non trema la mano delle giocatrici di Sesto dalla lunetta e sulla successiva penetrazione di Romeo non viene ravvisata alcuna scorrettezza. Partita che termina 76-75. “Ancora una volta potevamo chiuderla e non siamo riusciti a chiuderla – commenta coach Gianni Recupido – Peccato, perché a tratti abbiamo giocato una buona partita, ma allo stesso tempo abbiamo anche commesso errori banali, due volte sul +10 e due volte le abbiamo fatte rientrare, poi sul finale può essere fallo su Romeo o non può essere fallo, ma la verità è che quando ti trovi in questo tipo di finali può succedere di tutto: si può vincere come si può perdere. Loro hanno giocato la miglior partita della stagione, noi potevamo fare di più, vincere significava restare nelle primissime posizioni di classifica ritorno ma non ci dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, la costruzione della squadra e gli obiettivi che avevamo. Non ci dobbiamo abbattere e dobbiamo pensare a migliorare”. Domenica la squadra sarà impegnata in casa con Lucca.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa