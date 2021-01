A1 – Un positivo nella Virtus Bologna, rinviata la gara con le Lupe

Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, in occasione dei tamponi eseguiti da protocollo nell’imminenza della partita in programma oggi, sabato 30 gennaio, tra Fila San Martino e Virtus Segafredo Bologna è stata riscontrata la positività al COVID-19 per un soggetto appartenente al gruppo squadra. Il soggetto sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario ed il resto del Team è stato posto in isolamento fiduciario, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari.

La comunicazione è stata inviata, come da regolamento, agli organi competenti che, tenuto conto dell’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio che potrebbe già essere in atto e di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle due squadre coinvolte e degli arbitri, hanno disposto il rinvio della gara a data da destinarsi.

–

Ufficio Stampa e Comunicazione

Virtus Pallacanestro Bologna