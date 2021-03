Sfuma il matematico quarto posto, per il momento, per la Virtus Segafredo Bologna: vola l’Allianz Geas Sesto San Giovanni, che vince 58-74 alla Virtus Segafredo Arena nel posticipo della ventiquattresima giornata della Techfind Serie A1.

Geas ritrova Gwathmey per la sfida in terra emiliana: e la giocatrice portoricana sarà decisiva, 23 punti all’attivo nella vittoria finale. Con Graves (15 punti e 12 rimbalzi) e Verona (15), la guardia completa il trio che stende Bologna per oltre tre quarti di gioco: la prima metà la Virtus resiste, con Begic e l’ex Williams che la tengono in gara (13 per la croata, 20 per l’americana), poi però nella seconda metà emerge tutta la qualità del Geas e un po’ di stanchezza per le V-Nere, che rimediano un 14-28 di parziale nella terza frazione. Di puro orgoglio Bologna rientra sino al -11 firmato da Williams, ma non va oltre: alla fine è +16 per il Geas.

Con la vittoria odierna Geas aggancia Empoli in classifica, a quota 30 punti: decisivo il prossimo weekend (rossonere contro Broni, toscane contro San Martino) in attesa dello scontro diretto dell’ultima giornata che potrebbe assegnare definitivamente il piazzamento in vista dei Playoff.

Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni 58 – 74 (17-24, 32-37, 46-65, 58-74)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: D’Alie 5 (1/2, 1/2), Begic* 13 (5/8, 0/3), Tassinari* 7 (1/1, 1/4), Bishop* 8 (3/8, 0/3), Tava 2 (1/2, 0/1), Possenti NE, Tartarini NE, Barberis 1 (0/1, 0/2), Battisodo* 2 (0/2, 0/4), Cordisco NE, Williams* 20 (4/8, 3/6)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 15/32 – Tiri da 3: 5/25 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 35 12+23 (Begic 11) – Assist: 10 (Barberis 3) – Palle Recuperate: 7 (Begic 2) – Palle Perse: 17 (Begic 4)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Gwathmey* 23 (7/12, 2/4), Arturi 2 (1/4 da 2), Dotto* 8 (4/8, 0/3), Ronchi NE, Verona* 15 (4/6, 2/6), Crudo 3 (1/1, 0/1), Oroszova* 6 (3/5, 0/2), Merisio NE, Graves* 15 (5/8 da 2), Panzera NE, Gilli, Ercoli 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 26/45 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 37 11+26 (Graves 12) – Assist: 10 (Dotto 4) – Palle Recuperate: 7 (Dotto 2) – Palle Perse: 14 (Gwathmey 5) – Cinque Falli: Verona, Oroszova

Arbitri: Dionisi A., Marzulli M., Tommasi E.

Area Comunicazione LBF