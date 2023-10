A1 – Una solida Campobasso vince e convince contro Sassari

Debutto amaro per le Women all’Opening Day 2023 di Schio. Le ragazze di Restivo soffrono la fisicità di Campobasso che fa il vuoto dentro l’area con Kunaiyi e Dedic. Raca paga l’esordio negativo, Mistinova è micidiale insieme a Morrison, le molisane mettono a segno il break decisivo nel 3° quarto e non si girano più indietro, nonostante la miglior prestazione in maglia Sassari di Hollingsheed. La Magnolia vince 79-57 e si aggiudica il primo match della stagione.

DINAMO – CAMPOBASSO 57-79 (14-18/ 30-38 / 45-59)

Le Women non trovano l’approccio giusto ad inizio partita, Campobasso si dimostra più pronta e cattiva nel concretizzare le azioni, la squadra di Restivo soffre terribilmente l’aggressività delle molisane che cercano subito il break. Sassari prova a rimanere attaccata al 10’ (14-18), poi subisce il parziale micidiale della Magnolia che spinge a tutta, prima sul 21-28 poi sul 21-36 con il Banco in grandissima difficoltà, Kunayi fa il vuoto dentro il pitturato (14 punti con 10 rimbalzi). Restivo chiama time out, la Dinamo vive la giornata negativa di Raca, in qualche maniera Sassari riesce a rimanere agganciata al match (30-38 al 20’)

Nel terzo quarto la Dinamo parte meglio, cerca subito di rientrare completamente nella partita e arriva sul 36-41 prima della reazione di Campobasso che dimostra di essere molto competitiva, le ragazze di coach Sabatelli spaccano un’altra volta il confronto con un 8-0 che le proietta ancora al +13 (36-49).

Da qui in poi Sassari non riesce più a trovare il bandolo della matassa nonostante la miglior prestazione offensiva in maglia Dinamo di Hollingsheed. Kunaiyi e Dedic giocano una grande partita, Morrison e Mistinova sono micidiali, il Banco svicola definitivamente e non trova la via per rialzarsi. Carangelo non trova il ritmo giusto, 4/16 in coppia con Raca, Restivo ha pochissimo dalla panchina, Campobasso allunga e chiude meritatamente 79-57.

