A1 – Una solida Virtus Bologna batte nettamente Sassari

Una solida Virtus Bologna s’impone nettamente ai danni della Dinamo Sassari per 86-65. Una partita mai in discussione, con la compagine di Serventi che dopo un brutto inizio (0-8), ha preso in mano le redini della gara chiudendo avanti già la prima frazione sul 22-17. Nel secondo periodo il break decisivo, con Begic e Bishop a spingere le felsinee fino al 47-32 dell’intervallo rendendo così il secondo tempo pura amministrazione del punteggio. Sono tre le giocatrici in doppia cifra per le padrone di casa (Bishop, Begic, Barberis), mentre a Sassari giunta alla partita priva di Fekete e Arioli, non bastano i 28 di Burke e i 24 di Calhoun.

VIRTUS BOLOGNA 86 SASSARI 65

Bologna: Begic 18, Bishop 23, Barberis 11, Battisodo 6, Williams 8, D’Alie 9, Tassinari 9, Tava 2, Possenti, Tartarini, Cordisco ne, Rosier. All.Serventi

Sassari: Calhoun 24, Mataloni 6, Gagliano 3, Burke 28, Pertile 2, Arioli ne, Costantini ne, Cantone 2, Scanu ne, Fara. All.Fioretto