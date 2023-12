A1 – Una tripla di Pasa regala la vittoria a Bologna, Schio sconfitta a fil di sirena

Mercoledì sera in salsa Techfind Serie A1 con il big match della settima giornata.



La Virtus Segafredo Bologna si impone in volata sul parquet del Famila Wuber Schio grazie ad una tripla di Pasa allo scadere. Partenza schiacciante delle ospiti che non sentono minimamente la pressione della posta in palio: Zandalasini (17 punti e 11 assist) rompe gli indugi, Cox (16 punti e 5 rimbalzi) connette con due bombe da dietro l’arco e André (16 punti e 6 rimbalzi) rifinisce un parziale terrificante di 1-15 con cui le bolognesi danno il via ai giochi; nonostante Guirantes (9 punti) e Sottana (9 punti) cerchino di spezzare il flusso offensivo bianconero, Zandalasini – chiaramente ispirata dal coefficiente di difficoltà elevato della gara – scaccia via il tentativo di ripresa delle scledensi a 5′ dalla fine del primo quarto (6-20). Il Famila Wuber tenta di prendere in mano la situazione lucrando qualche tiro libero con Keys (15 punti) e segnando da tre con Bestagno (9 punti), tuttavia la panchina di Bologna dà il giusto ricambio sul parquet, così Consolini e Rupert (14 punti con 3/3 da tre) regalano il massimo vantaggio alle felsinee sul +16; a rendere meno amaro il passivo è ancora l’asse Keys-Bestagno, le quali portano il punteggio sul 15-30 dopo dieci minuti. Coach Dikaioulakos striglia le sue ragazze e i risultati si vedono in un batter d’occhio: Penna (10 punti) e Verona aprono con due triple un parziale di 17-2 a cui si iscrivono anche Parks (19 punti) e Keys riportando in perfetta parità il risultato dopo quasi 5′ dall’inizio del secondo quarto; successivamente, Cox e André riescono ad arrestare l’emorragia nonostante l’ennesima tripla di Penna nel bel mezzo delle operazioni, poi lo scambio tra Parks e Rupert scrive la parità a 150” dall’intervallo (38-38). I tiri a cronometro fermo permettono a Keys e Parks di portare Schio sul +4, da qui parte una gara del tiro da tre punti che coinvolge Zandalasini, la numero 31 delle ‘orange’ e Cox; nel finale di tempo, Sottana fa 2/2 dalla lunetta e manda le rivali alla pausa lunga sul 47-44.

Il canovaccio tattico non cambia, così come il ritmo che rimane elevato e vede Zandalasini rispondere prontamente ai jumper del tandem Guirantes-Parks, poi André controbattere ai due tiri liberi di Bestagno prima che Keys mostri tutta la sua abilità con il perno per il +5 Famila Wuber. Le padrone di casa possono affondare il colpo dopo il recupero con canestro operato da Sottana, ma la Virtus Bologna piazza un parziale di 2-9 trascinata da Cox – aiutata da Orsili e Peters; l’ultima parola però spetta ancora a Sottana che penetra nel traffico e appoggia i due punti del 61-59 con cui si arriva alla mezz’ora di gioco. Il pull-up jumper di Penna porta Schio a due possessi di vantaggio, le ospiti però sfruttano i movimenti di André e l’imprevedibilità di Orsili per ribaltarla costringendo coach Dikaioulakos al time-out; l’uscita dalla pausa breve premia la compagine scledense con l’incursione al ferro di Guirantes, tuttavia serve fare i conti con le mani caldissime di Rupert che insieme al layup di Pasa aiutano Bologna a mettere la freccia ed effettuare il sorpasso (67-73). La rabbia delle campionesse d’Italia in carica esce fuori: infatti, la combo di canestri griffata Guirantes-Parks rimette a -2 le padrone di casa; un tecnico fischiato in direzione dell’allenatore ‘orange’ permette alla compagine felsinea di portarsi ad un possesso pieno di vantaggio, ma due falli sanguinosi di Zandalasini e André ai danni di Parks e Bestagno regalano a Schio il sorpasso. La numero 24 della Virtus Segafredo trova il pareggio tirando fuori dal cilindro una magia, poi serve un gioiellino a Pasa che da dietro l’arco è glaciale e regala la vittoria a Bologna con il punteggio finale di 76-79.

Famila Wuber Schio – Virtus Segafredo Bologna 76 – 79 (15-30, 47-44, 61-59, 76-79)



FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno* 9 (1/1, 1/3), Sottana 9 (2/4, 1/2), Sivka NE, Verona C.* 5 (0/1, 1/3), Guirantes* 9 (4/10, 0/3), Mutterle NE, Crippa, Chagas NE, Parks* 19 (4/6, 2/7), Keys 15 (2/3, 1/1), Penna* 10 (2/3, 2/2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 15/29 – Tiri da 3: 8/21 – Tiri Liberi: 22/23 – Rimbalzi: 28 6+22 (Bestagno 4) – Assist: 17 (Verona C. 5) – Palle Recuperate: 6 (Bestagno 1) – Palle Perse: 13 (Sottana 5)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 5 (1/4, 1/3), Peters 5 (1/2, 1/4), Cox* 16 (2/3, 4/5), Rupert 14 (2/3, 3/3), Barberis, Andre’* 16 (7/11 da 2), Zandalasini* 17 (5/7, 1/3), Orsili 4 (2/3 da 2), Consolini* 2 (1/2, 0/1)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 21/39 – Tiri da 3: 10/21 – Tiri Liberi: 7/7 – Rimbalzi: 25 5+20 (Andre’ 6) – Assist: 24 (Zandalasini 11) – Palle Recuperate: 10 (Peters 3) – Palle Perse: 11 (Zandalasini 4)

Arbitri: Vita M., Almerigogna M., Perocco A.