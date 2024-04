A1 – Venezia batte nettamente Roma e si prende il primo posto

By

VENEZIA 79 ROMA 55

Parziali: 25-12; 48-27; 68-45

Umana Reyer: Logoh, Berkani 4, Gorini, Villa 15, Nicolodi, Pan 3, Meldere 2, Held 10, Fassina 9, Kuier 11, Shepard 25 All. Mazzon

Oxygen Roma Basket: Romeo 5, Dongue 14, Cupido, Natali 3, Bongiorno, Scarsi, Czukor 2, Sventoraite 8, Gilli 4, Kalu 19 All. Di Meglio

L’Umana Reyer conquista la vittoria al Taliercio superando 79-55 Oxygen Roma Basket. Risultato importante per le orogranata che chiudono al primo posto in classifica la regular season assicurandosi il fattore campo nei playoff e la qualificazione alla prossima Eurolega. Avversario del primo turno dei playoff sarà proprio la squadra della Capitale: appuntameno per gara 1 al Taliercio, mercoledì 24 aprile alle ore 19.30.

Per le orogranata rimangono ai box Makurat (rotazione straniere) e Cubaj (che ha appena subito un’operazione in seguito ad una frattura del quinto metacarpo della mano sinistra).

Lo starting five di coach Mazzon è composto da Villa, Held, Fassina, Kuier e Shepard. Sventoraite e Kalu inaugurano il match, ma il duo Villa-Shepard risponde presente dal lato Umana (4-4). Sono poi Fassina e la lunga americana a dare il primo vantaggio orogranata. Roma non ci sta e, grazie ad alcuni recuperi difensivi, mette la testa avanti nel match (9-10). Il vantaggio però è momentaneo perchè Fassina mette cinque punti in striscia, iniziando il parziale di 16-2 che chiude la prima frazione sul 25-12 con la tripla della capitana Pan a fil di sirena.

Nel secondo periodo l’asse Shepard-Nicolodi è un rebus per la difesa capitolina, che però cerca di rimanere in scia con Gilli e Natali. Le orogranata alzano l’intensità difensiva, Shepard è inarrestabile sotto le plance e l’Umana continua a colpire anche dall’arco dettando il ritmo partita ed ampliando il vantaggio. Il punteggio recita 48-27 al 20′.

Al rientro dagli spogliatoi, Held segna l’ottavo punto personale. L’Oxygen trova punti preziosi dalle sue torri Dongue e Sventoraite costringendo al time out coach Mazzon. Il rientro in campo è positivo, le giocate di Kuier e Shepard guidano la Reyer. Le ospiti riescono a trovare continuità offensiva, ma il gap rimane ampio, 68-45 a fine terzo quarto.

Nell’ultima frazione trovano spazio anche Meldere e Logoh. La formazione di coach Mazzon rimane in controllo della partita con il ritmo che si abbassa inevitabilmente così come le percentuali al tiro da una parte e dall’altra. L’Umana Reyer vince 79-55.

REYER.IT