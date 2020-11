A1 – Venezia, coach Ticchi positivo al #Covid-19

Prima della ripresa degli allenamenti, in seguito alla pausa per la finestra di partite delle Nazionali, tutta la prima squadra e lo staff dell’Umana Reyer femminile sono stati sottoposti ai controlli e tamponi molecolari.

In seguito a tali test il coach Giampiero Ticchi è risultato positivo al Covid-19 ed è ora, come da protocollo, in isolamento fiduciario.

Il coach non ha avuto contatti con nessun componente del gruppo squadra, atlete e staff (in quanto ha trascorso il periodo presso il suo domicilio di Cattolica) i quali sono risultati tutti negativi ai test. La squadra ora proseguirà l’attività con gli assistant coach Massimo Romano e Juan Pernias. L’Umana Reyer augura a coach Giampiero una pronta negativizzazione.

Reyer.it