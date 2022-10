A1 – Venezia corsara, Ragusa superata in volata

Passalacqua Ragusa – Umana Reyer Venezia 68 – 71 (11-20, 30-36, 52-50, 68-71)



PASSALACQUA RAGUSA: Mallo NE, Romeo* 2 (0/2, 0/4), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Dotto 9 (3/4, 1/1), Hampton* 9 (2/7, 1/3), Vitola* 12 (6/9, 0/1), Attura* 4 (1/2, 0/5), Ostarello 12 (4/6, 1/1), Anigwe* 20 (8/14, 0/1)

Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 24/44 – Tiri da 3: 3/17 – Tiri Liberi: 11/15 – Rimbalzi: 31 11+20 (Anigwe 7) – Assist: 18 (Dotto 7) – Palle Recuperate: 5 (Dotto 2) – Palle Perse: 10 (Hampton 4) – Cinque Falli: Hampton

UMANA REYER VENEZIA: Villa* 15 (6/10, 0/1), Delaere, Meldere NE, Cubaj 2 (1/3, 0/1), Madera* 2 (1/1, 0/2), Fassina 6 (2/3, 0/2), Santucci* 6 (0/4, 2/4), Shepard* 26 (10/11, 0/2), Kuier* 14 (1/3, 4/6), Franchini NE

Tiri da 2: 21/35 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 31 8+23 (Kuier 10) – Assist: 13 (Santucci 6) – Palle Recuperate: 4 (Santucci 2) – Palle Perse: 11 (Villa 2)

Arbitri: Tirozzi A., Ferrara C., Pallaoro L.

L’Umana Reyer espugna la roccaforte iblea contro la quotata formazione siciliana al termine di un match che l’ha vista dominare nella prima parte dell’incontro per poi rintuzzare l’orgogliosa reazione delle padrone di casa. Kuier vuole subito confermare la legge dell’ex insaccando una tripla dopo l’alzata di palla. Vitola conferma le sue qualità nel pitturato ma è subito replicata da Shepard. Ancora Kuier sugli scudi per il +5, quindi Shepard sigla il 2 a 9 quando mancano oltre 6 minuti al primo buzzer parziale. Attura accorcia con 2 liberi e questa volta sono Matilde Villa e Kuier, quest’ultima dall’angolo estremo, a mantenere le distanze. Primi cambi per le lagunari e Cubaj, appena entrata, appone subito la sua firma sul match. La Reyer trova la doppia cifra di vantaggio con l’azione da tre punti di Villa (8-19 a -3,03) mentre Antonia Delaere esordisce nel campionato italiano. Vitola e Anigwe guidano la “cavalcata” delle siciliane che chiudono la prima frazione sull’11 a 20.



Ostarello e Fassina riaprono i giochi nel secondo periodo. Anigwe elude la marcatura di Shepard scatenandone la replica con cinque punti consecutivi che valgono il 14 a 27. E’ sempre la lettone Kristine Vitola a mantenere in partita le biancoverdi che sfruttano qualche disattenzione offensiva delle orogranata per riportarsi sul 21 a 28 di metà quarto. “Sheppie” corregge l’errore di Villa trovando la doppia cifra personale ma Ragusa sembra aver ritrovato il bandolo del proprio gioco e si riavvicina pericolosamente. Ostarello si accende dalla lunga distanza ma l’asse Santucci-Shepard funziona alla perfezione e l’Umana ritrova il +10. Il finale è di marca ragusana e, prima Romeo si iscrive a referto a cronometro fermo, poi Dotto con una percussione sul filo della sirena, accompagnano negli spogliatoi le formazioni sul 30 a 36.



Il rientro sul parquet dall’intervallo lungo sembra sorridere alla Virtus Eirene che si riporta subito sul -4 grazie ad Anigwe. Villa è precisa a metà ai personali e nuovamente Anigwe giganteggia sotto i tabelloni portando Ragusa a un possesso lungo. Shepard fa tutto da sola elargendo una boccata d’ossigeno alle compagne. La classe di Dotto e la mira di Hampton da oltre l’arco fanno esplodere gli spalti e valgono la parità assoluta. Matilde Villa e Awak Kuier operano il nuovo sorpasso prima del testa a testa tra Anigue, Shepard e Vitola che porta tabellone sul 43 a 48. Le iniziative personali di Francesca Dotto trascinano Ragusa sul 48 a 48 e mettono una certa apprensione sull’Umana che affretta le proprie conclusioni. Hampton dalla “linea della carità” per il primo vantaggio ragusano a poco più di un giro di lancette dall’ultimo buzzer parziale. Coach Mazzon rigioca la carta Delaere ma è Fassina ad inventare il canestro del pareggio. Ragusa domina a rimbalzo nelle ultime battute e chiude il terzo quarto sul 52 a 50.



La difesa della Passalacqua triplica su Shepard e Matilde Villa non si fa “pregare” sfruttando gli spazi che si creano. Hampton e Ostarello imprimono una nuova accelerazione riportando Ragusa sul +5 (57-52 a -8,52). Fassina tenta di ricucire il divario anche se Hampton è scatenata e continua a forare la difesa reyerina. Una Kuier in netta ripresa rispetto alle ultime uscite (per lei doppia doppia) mantiene alte le speranze della propria panchina. L’altalena nell’inerzia propiziata da Shepard, Ostarello, Anigwe e Santucci fa presagire un finale infuocato. Kuier frana su Anigwe che però mette solo uno dei due tentativi ai personali. Entrambe le squadre raggiungono il bonus falli e questa potrebbe rivelarsi la chiave di volta del match. Anigwe opera l’ennesimo sorpasso, subito rintuzzata dalla tripla di Santucci. Shepard e Anigwe non sono infallibili dalla lunetta (rispettivamente 1/2 e 0/2) ma la nigeriana deposita nell’azione seguente. Il centro lagunare non si lascia sfuggire la seconda opportunità a cronometro fermo e appone il suo sigillo sulla vittoria dell’Umana rendendo disperato quanto inutile l’ultimo tentativo di Nicole Romeo. L’Umana Reyer, grazie a questo successo esterno, porta a casa 2 punti preziosi e in settimana lavorerà sull’inserimento della sua ala belga per far fronte ai prossimi impegni di campionato e in Europa.

reyer.it