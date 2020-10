A1 – Venezia di scena sul campo del Geas, le parole di Petronyte

In vista del debutto in campionato a Sesto San Giovanni – domenica 4 ottobre ore 18.00 (diretta su LBF Tv) – il centro dell’Umana Reyer Gintare Petronyte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Finalmente domani inizia il nostro campionato! Sesto è sempre un avversario difficile da affrontare, giocano una bella pallacanestro e soprattutto in casa sono una squadra temibile. Noi però dobbiamo concentrarci su noi stesse, abbiamo lavorato insieme duramente per un mese e mezzo e credo che abbiamo intrapreso un nostro percorso. Vincere la Supercoppa è stata una grande cosa per noi perché ci ha dato consapevolezza e fiducia. Se giochiamo insieme, aiutandoci l’una con l’altra, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Siamo entusiasti di scendere in campo per il debutto in campionato, vogliamo tornare a Venezia con la prima vittoria”.

Reyer.it