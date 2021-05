Ci siamo, la finale scudetto tanto attesa da inizio anno è qui. Venezia contro Schio, come facilmente prevedibile dagli addetti ai lavori. L’ultima volta che si sono incontrate è stata la finale di Coppa Italia dove Schio ha avuto la meglio, ma nel corso della stagione la situazione è 2-2, con vittoria in Supercoppa per le orogranata e una vittoria a testa in campionato.

Coach Ticchi costretto a rinunciare alla sua stella Anderson per un risentimento muscolare che verrà valutato di giorno in giorno nel proseguimento della serie.

Quintetto Venezia: Carangelo, Penna, Fagbenle, Howard, Petronyte.

Quintetto Schio: Dotto, Mestdagh, Harmon, Cinili, Gruda.

Primo periodo

I primi due punti di gara 1 sono di Schio a firma Gruda. Venezia fatica a trovare soluzioni offensive, grazie anche alla difesa fisica messa in campo da Vicenza. Howar segna i primi due punti per le orogranata per il 2-7 con 6’18’’ dal primo intervallo. Ancora Cinili colpisce dalla media, ma ora Venezia risponde colpo su colpo fino ad impattare su 9-9 con Penna. Sottana con una tripla prova a lancaiare il parziale, ma ancora una volta Howard risponde per il 13-16 con 2’18’’ sul tabellone. Penna non sfrutta a metà i liberi di un antisportivo, ma con caparbietà recupera palla a rimbalzo segna il 16-18 che chiude il primo quarto.

Secondo periodo

Ad inizio del quarto coach Ticchi gioca la carta del doppio play Attura e Carangelo, ma è ancora Sottana a colpire ripetutamente per il 20-24 Schio. Percentuali che si abbassano da ambo le parti con le difese a far da padrone. Punteggio comunque in equilibrio con Schio avanti 26-32 con 4’ dall’intervallo lungo. Venezia entra negli ultimi 3 minuti con maggior convinzione e grazie alle giocate sull’asse Pan Petronyte prima e Carangelo Fagbenle poi si riavvicina sul 31-32 con due minuti sul tabellone. Venezia mette per la prima volta il naso con una tripla Francesca Pan e a seguire una giocata di Petronyte per il 36-32. Carangelo finalmente trova il canestro da fuori che chiude il primo tempo 39-34 per le orogranata.

Terzo periodo

Parte subito forte con Venezia per il 44-36 dopo 2 minuti, con Schio che fatica a trovare soluzioni facili in attacco. A metà del quarto le ragazze di coach Vincent tornano a contatto con Cinili per il 48-45. Ora è Venezia in rottura prolungata mentre Schio spinta dalle giocate di Dotto si riporta a -1 sul 50-49 con 2’47’’ sul tabellone che costringe al time out Ticchi. Time out che ha il suo effetto con il parziale orogranata per il 54-49 chiude anche il terzo quarto sulle proteste veneziane per qualche fischio che non è arrivato.

Quarto periodo

Ultima frazione con Schio che parte fortissimo grazie a Gruda che con un gioco da 4 porta a -1 le ragazze di coach Vincent. A metà del quarto Schio è costretta a rinunciare ad un’ottima Dotto per un colpo alla coscia con il punteggio sul 58-57 per Venezia. Schio sembra subire il colpo e le orogranata ne approfittano per il 63-57 con 3’45’’ dalla fine. Una tripla di Pan prova a dare la spallata decisiva, questa volta Schio non ce la fa a reagire e gara 1 va a Venezia.



Umana Reyer Venezia – Famila Basket Schio 69-59

Parziali: 16-18; 39-34; 54-49.

MVP Basketinside: Natasha Howard



Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Bestagno 7, Carangelo 8, Howard 16, Pan 12, Natali ne, Petronyte 10, Fagbenle 4, Meldere ne, Attura 3, Penna 9. All.re Ticchi.

Famila Basket Schio: Keys 2, Mestdagh 4, Cinili 8, Gruda 16, De Pretto ne, Crippa 2, Andrè 2, Dotto 6, Harmon 6, Sottana 11. All.re Vincent