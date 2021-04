La guardia dell’Arkansas Yvonne Anderson ha parlato ai nostri microfoni in vista degli imminenti playoff scudetto. Venerdì 16 aprile alle 20.00 è in programma gara 1 della serie del primo turno con Limonta Costa Masnaga. Diretta su LBF Tv.

“Dopo questa finale di Eurocup è necessario serrare le fila e compattarsi, ma credo che abbiamo dimostrato a noi stesse che possiamo fare grandi cose se abbiamo fiducia l’una nell’altra, ognuna di noi si sacrifica per la propria compagna e gioca per la squadra. Abbiamo sempre delle motivazioni, ma ora abbiamo quella più importante, vincere per noi stesse, tutte vogliono vincere per le proprie compagne. Questo e’ il sentimento con cui approcciamo ai playoff. Non si tratta più’ di singole giocatrici: tutte vogliamo fare qualcosa di speciale per la nostra compagna. Questo e’ il sentimento con cui entriamo nei playoff.

Nella pallacanestro non è sufficiente meritarsi qualcosa, ogni vittoria bisogna andarsela a prendere, conquistarla. E dovremo giocare con il cuore ogni singola partita delle prossime settimane. Per tutta la stagione abbiamo avuto la consapevolezza di poter essere la migliore squadra in Italia, ma le due finali che abbiamo giocato non sono andate come volevamo. A questo punto non bisogna meritare, bisogna dimostrare. Se lavoriamo con il giusto atteggiamento e mentalità possiamo arrivare a conquistare ciò per cui stiamo lavorando tutto l’anno, pensando a una partita alla volta.

La finale di Eurocup ha dimostrato quanto possiamo essere competitive e giocare a un livello molto alto. Spesso il talento non basta: bisogna fare le giocate giuste e credere nelle proprie compagne. Contro Valencia abbiamo mostrato di avere fede l’una nell’altra, dalla più giovane alla più esperta. Se una giocatrice sente la fiducia della propria squadra può fare grandi cose e credo le nostre compagne più giovani saranno ancora più pronte a giocare questo tipo di partite, senza paura, perché’ hanno una squadra al proprio fianco. Quando arriveranno i momenti topici delle partite tutte daranno il proprio contributo.

Costa Masnaga è una squadra che gioca in velocità, non hanno un tipo di gioco standard, giocano spesso grazie alle letture rispetto a ciò che gli propone la difesa. Credo che per una squadra così giovane questa caratteristica le abbia permesso di disputare una grande stagione. Mi aspetto che giocheranno duro e saranno competitive. Noi siamo favorite sulla carta, ma dobbiamo rispettare il game plan e sapere che loro non si arrenderanno facilmente quindi ci sarà da lottare, come sempre”.

