A1 – Venezia, parla Bestagno: ““Non si può definire Sassari una matricola”

La capitana dell’Umana Reyer Martina Bestagno ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni in vista della sfida con Sassari in programma al PalaSerradimigni sabato 21 novembre alle 18.30. Diretta streaming su LBF Tv.

“Non si può definire Sassari una matricola del campionato, sono una squadra per certi versi atipica con due straniere di alto livello che sono tra le prime marcatrici del campionato. Noi arriviamo da una pausa per le Nazionali bella piena con nove atlete su dieci impegnate. Probabilmente un po’ di stanchezza si farà sentire, ma siamo contente di essere tornate in squadra e a Venezia. Sappiamo che per il nostro percorso di crescita bisogna andare oltre a qualche acciacco fisico e alla stanchezza mentale. Non essendoci il coach sarà nostra responsabilità essere ancora più concentrate. Vogliamo cercare di portare a casa i due punti”.

Reyer.it