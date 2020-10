A1 – Venezia, parla Carangelo: “Lucca sarà molto agguerita”

Debora Carangelo ha parlato ai nostri microfoni in vista della quinta partita di campionato in programma sabato 24 ottobre alle 20.30 al PalaTagliate di Lucca. Per la playmaker campana sarà la 299° partita con la maglia dell’Umana Reyer, nove stagioni in orogranata per lei.

“Siamo un gruppo che si è trovato bene sin dal primo giorno, andiamo tutte d’accordo, è la nostra forza e lo dimostriamo in campo. Siamo coese, ma sappiamo di dover lavorare ancora tanto anche se sicuramente siamo sulla strada giusta. La nostra miglior qualità è la voglia di migliorare e di far migliorare la propria compagna, siamo una vera squadra e ci aiutiamo a vicenda.

Lucca è una squadra impegnativa da affrontare e nel loro palazzetto non è mai facile giocare. E’ un team giovane che si esalta quando prende fiducia e per questo dovremo cercare di impostare da subito il nostro ritmo di gioco. Inoltre penso che saranno agguerrite perché le abbiamo battute in Supercoppa e avranno voglia di rivincita”.

Reyer.it