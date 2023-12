A1 – Venezia sbanca San Martino e conserva l’imbattibilità

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI – UMANA REYER: 55-70

Parziali: 21-22; 32-29; 48-48

Alama San Martino di Lupari: D’Alie 11, Guarise, Tau ne, Conte 7, Turcinovic 21, Soule, Pilatone ne, Russo , Arado 4, Diakjoumpa ne, Vente, Kostowicz 12 All.Piazza

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 13, Gorini, Villa 12, Nicolodi, Pan 14, Meldere ne, Makurat, Cubaj 10, Fassina 3, Shepard 10, Kuier 8 All.Dall’Ora

L’Umana Reyer vince la ventesima partita consecutiva superando 55-70 l’Alama San Martino di Lupari al termine di una partita frizzante e combattuta. Le orogranata terminano il girone d’andata da imbattute, e, con la vittoria a Sassari della prima squadra maschile, entrambe le squadre dell’Umana Reyer finiscono il 2023 in vetta alle rispettive classifiche. Per coach Dall’Ora, si tratta della seconda vittoria da capo allenatore, dopo quella della scorsa stagione al Taliercio contro Sesto San Giovanni.

Assente coach Mazzon per influenza, ma roster completo per le orogranata con i rientri di Gorini e Makurat.

Lo starting five orogranata è composto da Villa, Berkani, Fassina, Cubaj e Shepard. Le prime battute di gara sono favorevoli a San Martino che entra in campo aggressiva: dopo il due su quattro in lunetta, le orogranata però si sbloccano anche dal campo con Berkani, poi Cubaj con due canestri in fila regala il primo vantaggio della gara alle sue. La partita sale di toni e le due formazioni danno vita ad uno show di tiri dalla lunga distanza, Alama trova un mini break portandosi avanti 21-18, ma il finale di frazione è favorevole alle ospiti, 21-22 dopo dieci minuti di gioco.

Ad inizio seconda frazione sono le difese a prevalere sugli attacchi. Le giallonere piazzano un 4-0 firmato Arado-Conte, Cubaj al 6′ segna il primo canestro del periodo targato Reyer, ma le squadre non riescono più a trovare la via del canestro. Fassina interrompe il momento negativo con un tiro da tre, ma le lupe rispondono presenti trovando il vantaggio a fine primo tempo, 32-29.

Al rientro dagli spogliatoi, le padrone di casa continuano a tenere in mano le redini della gara con D’Alie e Kostowicz sugli scudi. L’Umana però non ci sta e rimane attaccata alla gara trovando il pareggio a quota 39 con due giochi da tre di Shepard e Berkani. Il ritmo della partita si alza, Pan e compagne alzano la pressione difensiva trovando cinque punti di vantaggio (43-48), ma la squadra di coach Piazza pareggia la partita a fine terzo quarto, 48 pari al 30′.

Nel quarto periodo il PalaLupe è infuocato, il momento è positivo per le leonesse che, con Villa e Berkani, strappano sul 48-55. Le orogranata continuano a spingere sfruttando la bassa percentuale al tiro di San Martino: l’assist di Cubaj per Pan vale il +9 nel match, 50-59 a 3’55 dal termine. Le padrone di casa faticano a trovare ritmo, la capitana Pan con due triple in fila mette definitivamente in ghiaccio la gara: l’Umana Reyer vince 55-70 il derby veneto contro Alama San Martino di Lupari.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà domenica 7 gennaio alle ore 16.30 al Taliercio per il quarto di finale di Coppa Italia contro la vincente di Banco di Sardegna Dinamo Sassari – RMB Brixia Basket.

