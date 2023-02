A1 – Venezia spazza via Lucca

By

UMANA REYER-GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: 86-45

Parziali: 20-18; 42-29, 63-41

Umana Reyer: Villa 12, Delaere 11, Pan ne, Madera 5, Yasuma 2, Fassina 8, Santucci ne, Shepard 25, Kuier 21, Nicolodi 2 All.Mazzon

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca: Cappellotto, Treffers 18, Natali 7, Tulonen 4, Parmesani 3, Bocchetti 2, Miccoli 2, Gilli 2, Frustaci, Morrison 7 All. Andreoli

L’Umana Reyer vince 86-45 contro Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca nella ventesima giornata di campionato con una grande prova corale. Quattro giocatrici in doppia cifra, Shepard e Kuier in doppia doppia con 25 punti e 16 rimbalzi e 21 punti e 10 rimbalzi. Tra le orogranata assenti Meldere e Cubaj.

Inizio di partita confuso con tanti errori da entrambe le parti, Lucca con la difesa a zona mette in difficoltà l’Umana Reyer e conduce 6 a 13 dopo sei minuti di gioco. Buona reazione delle orogranata che, con un break di 14 a 5, si portano avanti di due lunghezze alla fine del primo quarto.

Parziali e contro parziali caratterizzano la seconda frazione di gioco con le due formazioni che lottano sul parquet, 27 pari a 3’35”. Le orogranata cambiano marcia e chiudono avanti 42-29 dopo venti minuti di gioco. Shepard 13 e Kuier 11 già in doppia cifra.

Le ragazze di coach Mazzon scappano via nel terzo quarto toccando anche il +28 con Lucca che fatica a pareggiare l’intensità messa in campo dall’Umana Reyer. Dopo trenta minuti di gioco il punteggio recita 63-41.

Partita messa in ghiaccio dalle orogranata che devono solo gestire nell’ultimo periodo. La partita finisce 86-45 per le padrone di casa.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà in trasferta in terra israeliana giovedì 23 febbraio alle ore 16.00 per l’andata dei quarti di finale di Eurocup Women contro Elitzur Landco Ramla.

reyer.it