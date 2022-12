A1 – Venezia supera tra le mura amiche Moncalieri

Convincente avvio delle Lunette sul difficilissimo parquet del Taliercio di Mestre. Poi la Reyer fa valere talento ed esperienza, ma sul finire del 2° quarto un parziale di 8-0 riporta in scia l’Akronos. Alla ripresa Venezia cambia marce e guadagna un paio di volte il +18. La lotta a rimbalzo è tutta orogranata: 51-29. Adesso testa alla prossima: domenica 18 in casa contro Campobasso alle 18.

Primo quarto scoppiettante tra Umana Reyer Venezia e Akronos Libertas Moncalieri. Dopo il rapidissimo 4-0 delle padrone di casa ci pensa Katshitshi a smuovere per prima il tabellone delle Lunette. Sono poi Westbeld e Mitchell a prendere le redini della partita con canestri da sotto, dalla media e dalla lunga distanza. Insomma: tutto il repertorio delle statunitensi alla corte di coach Spanu. Alla boa del quarto Moncalieri si porta un paio di volte in vantaggio, ma dall’altra parte Fassina, Santucci e Villa trascinano Venezia fino al 25-16 che chiude il quarto grazie a un parziale di 10-0.

Dopo un lungo periodo di magra in attacco Erica Reggiani sblocca le gialloblù con un gran canestro in passo e tiro dal pitturato, presto imitata da Salvini per il 30-20 a 6’ dalla fine del parziale. Poi un altro mini-parziale delle orogranata firmato Yasuma e Delaere traghetta la Reyer fino al +15. Ci mette una pezza Westbeld con una pennellata di mano destra delle sue su assist di Mitchell per il 37-24 a 3’ dall’intervallo centrale. Poi time out di coach Spanu: e Venezia forse si siede troppo presto e Moncalieri con Giacomelli, Mitchell e Westbeld piazza in 2’ un 8-0 di parziale che vale il 37-32. Si va negli spogliatoi sul -7 dopo il giro in lunetta senza errori di Kuier.

Alla ripresa Venezia parte forte con Villa che firma 4 punti in fila con un canestro e un super assist per Yasuma, mentre Moncalieri risponde con una magia (forse da Top 5 della settimana Lbf) della solita Westbeld (14 punti e 11 rimbalzi) e due punti in transizione di Mitchell (15 e 6 assist)che tengono l’Akronos sotto la doppia cifra di scarto.

Una tripla di Fassina allo scadere dei 24’’ ricaccia però indietro le Lunette che a 4’ dalla fine inseguono 54-38.. Poi gli attacchi si bloccano da entrambe le parti fino alla tripla di Giacomelli che sancisce il 54-41 alla penultima sirena.

Moncalieri apre il 4° periodo difendendo di squadra e con grinta, ma fatica a trovare il fondo della retina fino al canestro in penetrazione di mano mancina di Kathsitshi a 6’ dalla fine che vale il -16. Gli ultimi minuti sono di pura gestione e alla fine i due punti vanno con gran merito a Venezia.

Risultato Finale: 69-50

Umana Reyer Venezia: Delaere* 7, Meldere* 4, Yasuma* 10, Fassina* 18, Kuier* 8, Villa 9, Cubaj n.e., Madera 9, Santucci 4, Franchini. All.re: Mazzon Vice: Dall’ora, Di Chiara

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar.* 3, Sklepowicz*, Katshitshi* 6, Westbeld* 14, Mitchell* 14, Cherubini, Reggiani 2, Landi Al., Salvini 4, Nicora, Jakpa, Giacomelli 7. All.re: Spanu Vice: Nicastro.

