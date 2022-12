A1 – Venezia travolge il Geas

UMANA REYER-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: 71-45

Parziali: 22-18; 45-28; 65-34

Umana Reyer Venezia: Villa 4, Delaere 15, Pan ne, Meldere 6, Cubaj 6, Madera 10 , Yasuma 2 , Fassina 11, Santucci 5, Shepard ne, Kuier 12 (All. Dall’Ora)

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 3, Begic 8, Arturi 2, Gorini 10, Bestagno, Tava, Trucco 7, Panzera 8, Ramon ne, Holmes 7 (All. Zanotti)

Nell’ultima giornata di andata del campionato Techfind di Serie A1 l’Umana Reyer si impone 71-45 contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Partita fantastica delle nostre leonesse con quattro giocatrici in doppia cifra e 18 assist distribuiti a coronare la grande prestazione di squadra. Umana che attualmente si trova al secondo posto con una partita in più rispetto alla Virtus Bologna.

Turno di campionato importante che al termine (Brixia Basket-Virtus Bologna chiuderà la giornata mercoledì 28 dicembre alle ore 20.30) designerà le otto partecipanti per le Final Eight di Coppa Italia. Già certo solamente il quarto di finale Schio- Ragusa con San Martino sicura del sesto posto e Campobasso del settimo. Le posizioni dalla seconda alla quinta sono ancora da determinare.

Per le orogranata non c’è coach Mazzon (influenza) con la capitana Pan e Shepard in panchina in attesa di rientrare. Tra le lombarde assente Moore per risentimento muscolare.

Primi dieci minuti di gioco equilibrati a ritmi alti. L’Umana Reyer trova canestri in transizione con Sesto San Giovanni che difende a zona. Il quarto si chiude 22-18 a favore delle orogranata.

L’Umana Reyer cambia marcia giocando un secondo quarto straordinario. Le orogranata toccano anche il + 17 con Kuier (10) e Delaere (13 con l’83% dal campo) protagoniste già in doppia cifra. Grande intensità difensiva delle nostre ragazze che concedono alle avversarie solamente 10 punti nei secondi dieci minuti di gioco.

Al rientro dall’intervallo lungo le nostre leonesse continuano a macinare punti piazzando un parziale di 11-0 con il Geas che trova i primi due punti del quarto a 4’43” alla fine del terzo periodo con un tiro di Holmes.

L’ultima frazione di gioco serve solo per determinare il punteggio finale, tutte le orogranata scese in campo sono andate a referto. La partita termina 71-45.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze dell’Umana Reyer sarà in trasferta venerdì 30 dicembre alle ore 20.30 contro l’E-Work Faenza nella prima giornata di ritorno.

