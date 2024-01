A1 – Venezia vince agilmente a Battipaglia

O.ME.P.S BATTIPAGLIA – UMANA REYER: 62-92

Parziali: 21-26; 40-47; 49-71

Umana Reyer: Logoh, Berkani 15, Gorini 6, Villa 4, Nicolodi, Pan 5, Meldere, Makurat 5, Cubaj 13, Fassina 8, Shepard 17, Kuier 17 All.Mazzon

O.ME.P.S. Battipaglia: Seka 15, Potolicchio 18, Johnson 20, Yurkevichus2, Ferrari 7, Pragliola ne, Franova, Lombardi, Mini ne, Prete, Chiovato F., Chiovato B. ne All.Caboni

L’Umana Reyer vince la ventritreesima partita consecutiva superando agilmente 62-92 l’O.ME.P.S. Battipaglia al PalaZauli. Le orogranata spaccano in due la partita nel terzo quarto, dilagando poi negli ultimi dieci minuti di gioco. La squadra di coach Mazzon chiude la gara con il 60% al tiro da due (23/38) e il 42% al tiro da tre (9/21). Top scorer del match Jessica Shepard ed Awak Kuier entrambe a quota 17 punti, seguono Berkani (15) e Cubaj (13).

Il quintetto iniziale di coach Mazzon è composto da Berkani, Fassina, Makurat, Kuier e Cubaj. I primi due punti del match sono di Battipaglia, poi le orogranata si sbloccano con la tripla di Cubaj e il canestro di Kuier. Fassina è la principale arma offensiva veneziana (7 punti nel quarto) e la neo entrata Gorini segna subito una tripla, ma qualche errore di troppo permette alle campane di impattare la gara a quota 15 punti. I cambi di coach Mazzon danno i loro frutti, Shepard e Pan siglano il 21-26 di fine primo quarto.

L’avvio di seconda frazione è nel segno della capitana Potolicchio che tocca la doppia cifra personale permettendo a Battipaglia di mettere la testa avanti 35-31, anche grazie alla grande presenza a rimbalzo. La reazione dell’Umana però non si fa attendere: le leonesse piazzano un break di 5-16 terminando il primo tempo avanti 40-47.

Al rientro dagli spogliatoi è botta risposta tra Shepard e Seka (44-51), Makurat si iscrive a referto con una tripla che regala la doppia cifra di vantaggio alle orogranata. Da qui è un monologo Reyer, Venezia spacca in due la partita con un parziale di 24-9 nella frazione con Cubaj protagonista in entrambe le metà campo. L’assist no look di Gorini per Kuier chiude la frazione sul 49-71.

Negli ultimi dieci minuti di gioco trovano spazio anche Nicolodi, Logoh e Meldere. L’Umana continua a premere sull’acceleratore correndo in contropiede e dilagando fino al 62-92 finale.

Il prossimo impegno delle orogranata sarà la gara di ritorno del Round of 16 di Eurocup Women contro VBW Arka Gdynia, mercoledì 17 gennaio alle ore 19.30 al Palasport Taliercio.

