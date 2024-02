A1 – Venezia vince sul campo del Sanga Milano

Si sapeva era una missione complessa quella del Repower Sanga, privo di Diallo e Vintsilaou contro la Reyer Venezia; Le Milanesi tuttavia ben figurano contro la capolista cedendo di fatto solo nell’ultimo quarto dopo un avvio rampante.

Gran partenza del Repower vola sul 8-2 grazie agli assist di Madonna e alle giocate di Turmel. Reyer che comincia a macinare gioco in attacco grazie soprattutto ad un’ispirata Villa che porta le venete in vantaggio (8-10) inducendo coach Pinotti a chiamare il primo time-out della gara. Al ritorno in campo le milanesi continuano ad essere battagliere e grazie alle triple di Penz, Tulonen e Madonna rimangono attaccate al treno Reyer che pende velocità. La partita ha per protagonisti gli attacchi e si va al primo riposo sul 19-23.

Toffali riaccende subito l’entusiasmo del Bocconi sports center con una penetrazione delle sue, riportando sul -2 le Orange. Guarneri si iscrive alla festa con un canestro tutto grinta ma le veneziane rispondono colpo su colpo allungando sul +7. La partita si ferma quando mancano 7.30 a causa di un problema tecnico alla sirena dei 24”. Alla ripartenza il canovaccio della partita non cambia, la Reyer cerca di allungare ma il Repower guidato dal brio di Toffali e Penz riesce a rimanere attaccata alla partita. Negli ultimi due minuti Venezia si porta addirittura sul +14 ma le giocate di Beretta e Turmel permettono alle milanesi di guadagnare gli spogliatoi sul 32-42.

Il secondo tempo inizia con le giocate di Pan e Makurat che portano nuovamente sul +15. La difesa delle ospiti sembra poter far la differenza ma il Repower con grande pazienza continua ad eseguire in attacco e a trovare canestri importanti con Penz, Turmel e Tulonen; è proprio la finlandese dalla lunetta a riportare le milanesi sul -9. Cubaj fa la voce grossa nel pitturato e riallunga per le veneziane, ma Penz e Toffali continuano a dare energia all’attacco Orange. Si va all’ultima pausa sul 55-67.

L’ultimo quarto si apre con il parziale di 10-0 delle veneziane che di fatto chiude la partita; le ragazze di coach Pinotti cercano di reagire ma l’intensità difensiva è diminuita. Gli ultimi minuti servono di fatto solo a determinare il punteggio finale che è di 70-85.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Le ragazze sono state molto ordinate e stiamo lavorando su questo; un ordine che parte dalla difesa, perché difendendo meglio abbiamo anche miglior ritmo in attacco, perdiamo meno palloni e lottiamo alla pari a rimbalzi. Questa partita deve rappresentare un cambio di pagina, dobbiamo pensare al nostro percorso, farci trovare pronte per certe partite e sfruttare match come questo per sperimentare”.

Repower Sanga Milano – Umana Reyer Venezia 70 – 85 (19-23, 32-42, 55-67, 70-85)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 19 (8/14, 1/2), Guarneri 4 (2/4, 0/1), Beretta* 8 (1/1, 2/3), Vintsilaiou NE, Penz 10 (1/1, 1/5), Turmel* 7 (2/6, 1/2), Bonomi 2 (1/2, 0/1), Tulonen* 14 (3/8, 2/2), Madonna* 6 (0/2, 2/5), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 18/38 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 34 5+29 (Tulonen 8) – Assist: 16 (Penz 4) – Palle Recuperate: 4 (Toffali 1) – Palle Perse: 16 (Turmel 4)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani 10 (0/3, 2/6), Gorini, Villa* 13 (5/6, 1/2), Nicolodi, Pan 17 (4/5, 3/4), Meldere, Makurat* 6 (1/4, 1/2), Cubaj 14 (5/6, 0/1), Fassina* 11 (5/10 da 2), Shepard* 12 (3/6 da 2), Kuier* 2 (1/8 da 2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 24/51 – Tiri da 3: 7/17 – Tiri Liberi: 16/21 – Rimbalzi: 35 9+26 (Kuier 8) – Assist: 14 (Villa 3) – Palle Recuperate: 11 (Villa 3) – Palle Perse: 6 (Berkani 1)



Arbitri: Ferretti F., Marzulli M., Forni M.

UFF.STAMPA SANGA MILANO