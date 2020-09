A1 – Verso la Supercoppa “Famila Cup” 2020: le ultime dai campi

Il primo appuntamento ufficiale della stagione è alle porte, in attesa dell’inizio della Techfind Serie A1. Questo fine settimana il PalaRomare di Schio ospita la Supercoppa Italiana “Famila Cup” 2020: sette partite in quattro giorni di grande pallacanestro, occasione per conoscere meglio alcune delle protagoniste del prossimo campionato di Serie A1. Sul suo parquet Schio riuscirà a ripetersi? O l’Albo d’Oro della competizione vedrà iscriversi un’altra prestigiosa società? Il punto della situazione, match per match andiamo a far visita a ogni squadra coinvolta.

UMANA REYER VENEZIA-USE SCOTTI ROSA EMPOLI

Giovedì 24 settembre, ore 17 (diretta in chiaro LBF TV)

QUI VENEZIA – Dopo il ritiro ad Alleghe, fondamentale per trovare i giusti equilibri, la Reyer di coach Giampiero Ticchi ha disputato un precampionato da una vittoria (San Martino) e due sconfitte (Geas e Schio). Tre test molto tosti per una squadra che presenta diversi volti nuovi come Beatrice Attura, Giulia Natali, la rientrante Francesca Pan e soprattutto le nuove straniere Temi Fagbenle e Yvonne Anderson, che ha esordito proprio nell’ultima amichevole con le scledensi, seppur non a pieno regime. Nei test prestagione ha destato buone impressioni Martina Bestagno, che ha festeggiato la promozione al ruolo di capitano andando in doppia cifra contro “Lupe” (19) e Geas (16).

QUI EMPOLI – Anche per l’Use di coach Alessio Cioni diversi impegni interessanti in un prestagione che è parso in crescendo: dopo l’iniziale scrimmage con San Giovanni Valdarno, due sconfitte contro la Virtus Bologna e una vittoria contro Lucca. La società empolese attende l’esordio dell’americana Kamiah Smalls ma anche buone notizie dall’infermeria riguardo Baldelli, a riposo nel derby amichevole con le lucchesi per un problema fisico. In compenso, sembrano già molto ben inserite novità come Nina Premasunac (12.3 di media in prestagione) e Florencia Chagas, miglior realizzatrice con 14.6 punti di media e un massimo di 23 nell’ultimo test prima della Supercoppa.

FAMILA WUBER SCHIO-DONDI MULTISTORE VIGARANO

Giovedì 24 settembre, ore 20 (diretta in chiaro LBF TV)

QUI SCHIO – Per il Famila tre impegni di altissimo profilo in questo prestagione e altrettante vittorie (due su due nel Torneo di Friburgo e netta affermazione sulla Reyer venerdì scorso). Coach Pierre Vincent, in attesa di Natasha Cloud e Stefanie Dolson, si gode l’ottimo rendimento di una certezza come Gruda, 13.3 punti di media nelle amichevoli, ma può sorridere anche per il graduale ritorno in campo di Martina Crippa e per l’inserimento delle novità Valeria De Pretto, anche una prestazione da 14 punti nei test “svizzeri”, e Stefania Trimboli, prezioso il suo lavoro in regia. Procede bene anche il ritorno di Giorgia Sottana, molto costante in questa preseason con 9 punti di media nelle tre uscite.

QUI VIGARANO – Presentata ufficialmente questo weekend, la formazione emiliana è cambiata moltissimo sotto la guida di coach Andrea Castelli e del dt Claudio Bagnoli. C’è molta curiosità per le straniere Jatavia Tapley e Tatyana Yurkevichus, mentre non è certo una novità nel nostro campionato l’argentina Macarena Rosset. Tre test per la formazione rossonera che ha prima vinto contro Mantova e poi ha ceduto contro Faenza, in una partita condizionata però proprio dall’assenza della lunga lituana di cui sopra: la squadra di Castelli si è presto riscattata con un +22 nell’amichevole giocata ieri. Per il coach in questa preseason oltre alle straniere buone risposte da Sorrentino (14.6 di media) e Policari (15.3 a partita).

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-GESAM GAS E LUCE LUCCA

Venerdì 25 settembre, ore 17 (diretta in chiaro LBF TV)

QUI SAN MARTINO DI LUPARI – Tre impegni da segnalare nel programma di amichevoli per la formazione di coach “Larry” Abignente. Le giallonere attendono l’esperta Astou Traorè, assente nelle prime tre uscite concluse con una vittoria (l’ultima col Geas) e due sconfitte in partite però molto tirate (Reyer e ancora Geas): nell’ultimo test tra l’altro a riposo anche il capitano Monica Tonello. In crescita la nuova lunga Abigail Fogg, 13 contro le lombarde, interessante anche la prova del nucleo di giovani a disposizione delle “Lupe”, tutte particolarmente presenti sui tabellini: addirittura nell’ultima partita la vittoria è arrivata grazie a due liberi proprio di una “under” neo-arrivata, l’ala Sofia Taeko Varaldi. Solita certezza, infine, Egle Sulciute, 8 punti contro Reyer e Geas.

QUI LUCCA – La preseason di Lucca è stata sicuramente scossa dalla rescissione unilaterale di DJ Williams, che ha un po’ complicato i piani di coach Francesco Iurlaro specie in vista della Supercoppa. La notizia positiva è che martedì scorso ha raggiunto il gruppo Jewel Tunstull, che però non ha potuto prendere parte in maniera significativa alla prima amichevole giocata contro Empoli nel fine settimana: nel test buone impressioni dalla confermata Ivana Jakubcova e da una delle novità principali del mercato, Francesca Romana Russo (13 punti). Molta soddisfazione anche per le condizioni di Orsili e Pastrello, che sono parse pienamente recuperate dagli infortuni che hanno condizionato la scorsa stagione. Intanto scelto il nuovo capitano: sarà l’ex Broni Laura Spreafico.

PASSALACQUA RAGUSA-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI

Venerdì 25 settembre, ore 20 (diretta in chiaro LBF TV)

QUI RAGUSA – Una Passalacqua da due vittorie e una sconfitta in precampionato: dopo il test contro Patti, il back-to-back del “Memorial Passalacqua” contro Campobasso con due uscite contrastanti nel risultato ma che hanno dato buone indicazioni a coach Gianni Recupido. Ha confermato le attese Awak Kuier, votata miglior giovane del Memorial, 12 punti di media nelle due giornate; Nicole Romeo è la solita certezza, 16 di media nelle uscite del PalaMinardi. Si è vista a sprazzi nella due giorni Tyaunna Marshall, mentre bisognerà aspettare ottobre per l’arrivo di Isabelle Harrison a presidiare il pitturato. Iblee attese da una settimana di lavoro in cui cercheranno di proseguire nell’inserimento delle novità tra cui anche Valeria Trucco e Mariella Santucci.

QUI SESTO SAN GIOVANNI – La formazione di coach Cinzia Zanotti ha un po’ faticato nei due test contro San Martino di Lupari (una vittoria e una sconfitta di misura), mentre ha brillato contro Venezia e Costa Masnaga (tre successi). Il grosso vantaggio per la squadra lombarda è stato poter usufruire da molto presto delle novità Jazmon Gwathmey e Bashaara Graves, favorendo un buon inserimento nelle dinamiche di gioco. Sabina Oroszova ha confermato di poter esser solidissima andando sempre in doppia cifra in ogni test, rimane una certezza anche Costanza Verona apparsa molto brillante sia in regia che in fase realizzativa. Da valutare le condizioni di Gwathmey e di Ilaria Panzera che negli ultimi due test sono state tenute a riposo: ma in casa Sesto si parla di uno stop principalmente a titolo precauzionale.

Ricordiamo, infine, il programma del torneo dopo i quarti di finale:

SEMIFINALI (sabato 26 settembre)

– ore 17:00 • Vincente Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli vs Vincente Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Vincente Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano vs Vincente Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

FINALE (domenica 27 settembre)

– ore 18:30 • Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Tutte le partite saranno in chiaro su LBF TV, la Finale verrà trasmessa in diretta in chiaro anche dai canali MS Channel e MS Sport (canale 814 di Sky e digitale terrestre).

Area Comunicazione LBF