Il Presidente Marco Gavioli si concentra sulla nuova stagione sportiva partendo dall’analisi di quella che si é appena conclusa.

“Si è chiusa una parentesi sportiva unica. L’anno scorso è stato un campionato anomalo.

Il covid ha reso tutto complicato, abbiamo affrontato difficoltà enormi.Viviamo in un territorio che è stato, come tanti altri, “zona rossa” per quasi quattro mesi.Portare avanti un campionato professionistico è stato da eroi.

Siamo degli eroi.”

Sportivamente è finito male, con una retrocessione.Ed ora?

“Qui di sportivo non c’è nulla.

Il nostro campionato è finito con la quarantena forzata decretata dalla ASL di Ferrara, abbiamo avuto 19 atlete positive al Covid, chi gestisce i campionati deve tener presente queste cose.

Da quel momento non abbiamo più potuto giocare e quindi vincere le partite che ci avrebbero portato ai playout.

Finiamo il torneo con due partite disputate in meno…..penso sia l’unico caso nel pianeta terra, l’organizzazione del Volley in questo ci da 10 a zero. Abbiamo concesso rinvii a tutti (per Covid),solamente una volta,sempre per problema Covid, abbiamo fatto la stessa richiesta noi, e ci é stata negata,abbiamo fatto tre volte i biglietti per andare a Ragusa, buttato via i soldi per la trasferta di Sassari che non siamo mai riusciti ad effettuare, ed addirittura siamo stati tacciati di aver organizzato tutto per risparmiare e per non voler fare una trasferta molto costosa.Le mie giocatrici,hanno pianto per due giorni per aver terminato il campionato in questo modo e per non aver avuto la possibilità di giocarsela fino in fondo sul campo. Ho qui con me i biglietti dell’aereo, chi vuole può venire a constatare di persona se dico il vero o no.

Ora accettiamo la retrocessione ma non la presa in giro.

Il movimento femminile(che non esiste….e la nazionale ne è un esempio) nei suoi rappresentanti avrebbe dovuto tener conto delle cause che ci hanno portato a questo, c’è stato un referto di isolamento per le giocatrici da parte dell’Asl,non un capriccio di una società.

Tutto l’anno ci sono stati episodi poco chiari..,si potrebbe preparare un dossier ma a volte a qualcuno conviene chiudere un occhio.”

Sarà A2?

“Se è così ci adegueremo.

Faremo un squadra competitiva un giusto mix tra senior e giovani ma prima fatemi concludere le considerazioni sulla stagione 2020/21.

L’Anno scorso abbiamo costruito una squadra con il poco budget che era a disposizione.Chiunque anche in città ci ha criticato per gli acquisti.

La crisi economica ha coinvolto tutti…non potevamo fare altro che puntare su molte scommesse e se ci fanno giocare le ultime partite rimaste, sono sicuro che saremmo andati ai play out e ci saremo salvati.

Adesso alcune di quelle scommesse su cui abbiamo puntato,sono richieste da tutta Italia e non solo.

Sembra che avere un piccolo budget sia un problema.

La gente diceva che avremmo chiuso a settembre/ottobre ed invece siamo ancora qui.

Stiamo saldando le ultimissime cose e mi risulta che molte delle squadre arrivate davanti a noi siamo messe molto peggio.

Lo sport professionale non ha avuto ristori .

E comunque invece di criticare chi vuole, può venire a dare una “mano”,Io e i miei collaboratori siamo aperti a tutte le persone che vogliono ancora vedere basket a Vigarano.

A proposito di collaboratori,c’è qualcuno che ti sta dando una mano?

Le uniche persone che mi stanno dando una mano, sono riuscito a trovarle “solamente” a 150 chilometri da Vigarano. Se non fosse stato per loro,e per poche persone della zona che mi stanno aiutando, la pallacanestro femminile a Vigarano si potrebbe vedere solo in televisione. Voglio ringraziarli anche perché, ancora oggi, questi miei collaboratori vengono denigrati da personaggi locali che non vogliono assolutamente il bene della pallacanestro Vigarano. Ripeto, sono qui per accogliere chiunque ci possa dare una mano.

Prossimo anno?

“la squadra è quasi fatta.Salutiamo coach Castelli ed arriva coach Borghi.

Restano alcune giocatrici e ne inseriremo altre forti (già pronti i contratti) che credano nel progetto perché chi è passato da Vigarano ha sempre dato una svolta alla propria carriera …….poi quei progressi bisogna mantenerli e gli esempi ci dicono che altrove non sempre è così facile”.

Settore giovanile?

“Importantissimo una società come la nostra non può non investire sulle giovani….quest’anno abbiamo stretto collaborazioni con Peperoncino Mascarino (società Satellite) e continuato il lavoro con Accademy.

Il nostro gruppo Under 18 è andato ad Udine alle finali di Coppa ben figurando.

Rinforzeremo questo progetto anche se qualcuno in zona non vorrebbe.Lavoreremo sul settore giovanile e le altre società se ne faranno una ragione”

Vigarano è una piccola cittadina, cosa vuol dire alla amministrazione?

“Intanto di lasciarci in pace…quest’anno ci è stata fatta guerra su più fronti. Da subito non ci hanno concesso la palestra la mattina, e per una squadra di serie A non fare 2 allenamenti giornalieri è un problema non da poco. Poi ci hanno fatto un “piccolo ricatto” economico, di cui la sintesi era o pagate o ve ne andate.

E cosa si sente di dire alla Legabasket e alla Federazione?

Vigarano ha da sempre dato giocatrici alle nazionali giovanili e senior,ancora oggi succede.Vogliamo essere trattati dalle istituzioni sportive come tutte le altre società. Non ci piace però vedere società che arrivano in A1 con un doppio salto mortale carpiato, direttamente da due campionati inferiori. Aumentare il numero delle società partecipanti solo quando alcuni “addetti al lavoro” lo richiedono e non quando le cause di forza maggiore(covid) lo imporrebbero. Qualche anno fa ho chiesto alla federazione una autoretrocessione causata dal terremoto dalla A1 alla A2 e per tutta risposta dalla A1 sono stato “spostato” in A3, mi viene da pensare che lunica regola che viene osservata é la regola del salto dei campionati.

Non posso assolutamente poi dimenticare una partita di questo campionato “giocata” 12 contro 6, Voglio che tutti i miei colleghi presidenti riflettano su queste cose, altrimenti fra pochi anni ci saranno solo 6 squadre in A1 per giocare andata ritorno andata e ritorno.

In conclusione voglio aggiungere che comunque tante cose non hanno funzionato.Mi confronto con i miei colleghi presidenti e mi sembra di intuire che altrove le amministrazioni diano una mano alle società sportive e non il contrario.

Penso che Vigarano debba andare fiera di una società sportiva con così tanti anni di storia nei campionati nazionali.

Stringersi intorno allo sport (e questo vale per tutti gli sport) penso sia un passo verso la ripresa e la normalità “

Uff stampa Pall. Vigarano 2008