A1 – Virtus Bologna, note liete dall’amichevole contro Empoli

Nel primo scrimmage stagionale la Virtus femminile di Coach Serventi disputa un buon test contro le toscane dell’Use Scotti Rosa Empoli.

Il risultato, per quanto possa contare in questa fase della stagione, è di 71 a 56 per le bianconere.

Grande equilibrio fra i vari quintetti proposti dal Coach, mentre è già di buon auspicio l’amalgama e l’intesa delle nuove arrivate.

Virtus Segafredo Femminile Bologna 71 – USE Basket Empoli 56 (21-12 15-21 16-8 19-15)

BOLOGNA: Rae Lin D’Alie 5, Ana-Marija Begić 16, Elisabetta Tassinari 9, Bishop 14, Alessandra Tava 6, Beatrice Barberis 3, Valeria Battisodo 4, Williams 14, Simona Cordisco, Jomanda Rosier, Rebecca Possenti, Curti

EMPOLI: Premasunac 13, Lucchesini 5, Chagas 9, Baldelli 4, Ravelli 8, Manetti 4, Narviciute 3, Mathias 10, Ruffini, Francalanci, Malquori, Aramani

Virtus.it