A1- Virtus Bologna passa a Brescia con una super Laksa

RMB Brixia Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 69 – 88

(1q 16 – 38; 2q 36 – 57; 3q 55 – 71)

RMB Brixia Basket: Johnson 25, Tomasoni 4, Zanardi 7, Molnar 10, De Cristofaro 3, Tempia, Pinardi, Scarsi, Rainis, Vente 8, Aizsila 7, Crudo 5

All: Zanardi

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 7, Rupert 18, Barberis 7, Andrè 8, Zandalasini 10, Orsili 4, Parker 7, Laksa 19, Cinili 8

All: Ticchi

Quattordicesima ed ultima giornata del girone d’andata per la Virtus Segafredo Bologna, che al Palaleonessa è ospite di Brixia Basket.

Buono l’avvio delle V nere che trovano il primo canestro dall’angolo con Parker per poi concentrarsi su una difesa che concede poche chance realmente pericolose a Brescia che è quindi costretta a chiamare time out dopo la tripla di Rupert che fissa il punteggio sul 4-11 dopo un parziale di 9-0. Al rientro è ancora la Segafredo a guidare, con Rupert che bissa da lontano e portando a 6 il proprio bottino in questo primo quarto: per Brescia infatti, il canestro bianconero risulta impenetrabile dal proprio minuto di gioco. E’ Vente, dopo diversi minuti a spezzare l’incantesimo e segnare il momentaneo 6-17 per Brescia, ma la Virtus continua a premere sull’acceleratore, sfruttando una Rupert particolarmente ispirata con già 11 punti a referto nel primo parziale. La Segafredo chiude in pieno controllo dopo un primo parziale incredibile da 16-38. Seconda frazione che si apre con un canestro di Brescia a cui risponde immediatamente Zandalasini con un movimento in allontanamento che trova solo il cotone. Brixia contiene maggiormente le folate offensive bianconere, aggiustando la difesa e cercando di essere più precisa in attacco: in un parziale meno spumeggiante rispetto al precedente, le due due squadre si affrontano a viso aperto, ma con la Segafredo sempre in saldo vantaggio. Parziale equilibrato dove Brixia riesce a trovare canestri importanti, ma sono ancora troppe le difficoltà a limitare il giro palla della Virtus, che va negli spogliatoi forte del punteggio di 36-57.

Dopo la pausa lunga, le V nere rientrano con piglio deciso grazie a Rupert e Zandalasini che fanno leva sulla maggior fisicità negli accoppiamenti difensivi. Molnar e la solita Johnson realizzano dalla lunetta, con Brixia capace di mantenere un 90% più che solido dalla linea della carità: le padrone di casa a metà quarto piazzano un parziale di 11-0 costringendo la panchina bianconera a chiamare time out. E’ una tripla di Laksa, con la specialità della casa, e rompere il soliloquio delle biancoblu e ridare linfa ad una Segafredo appannata in fase offensiva in questo terzo parziale. Nella seconda metà l’inerzia cambia con le bianconere che rimettono le mani sul controllo del match e il coast to coast di Pasa porta le due squadre, all’alba dell’ultimo parziale, sul punteggio di 55-71. Si apre così l’ultimo quarto con Parker che referta prima un 1/2 ai liberi e poi un appoggio da sotto in scambio con Del Pero. Equilibrio precario nell’economia del quarto, con le due squadre che si combattono colpo su colpo: prima Crudo, poi Laksa e Rupert a cui risponde Johnson da tre punti per pareggiare il conto dei canestri nel quarto. La partita si chiude sul 69-88 per la Virtus Segafredo.

