A1 – Virtus Bologna, presentata Chiara Consolini

Dopo tante stagioni a Ragusa Chiara Consolini è arrivata alla Virtus: “Sono contenta di essere a Bologna, voglio portare la mia esperienza in campo a favore delle mia compagne, dello staff e del club. Per ora mi sto trovando molto bene: è stato semplice integrarsi, molte ragazze le conoscevo già e sono state da subito molto accoglienti. Torno a fare l’Eurolega dopo parecchi anni, quando ero a Schio ero ancora molto giovane. L’esordio in campionato sarà subito contro la mia ex squadra, Ragusa, per cui ho giocato per otto anni, quindi sarà un inizio con il botto ma va bene così.”

Fresca protagonista del 3×3 con la Nazionale Italiana: “Portare nel 5vs5 alcuni aspetti del 3×3 è molto utile, è vero che gli spazi sono diversi e c’è più gente in campo ma le letture sono simili. Secondo me ci sono molti collegamenti e può essere molto utile.”

Chiara Consolini sarà dunque una delle più esperte della squadra bianconera: “Spero di portare con semplicità e genuinità quello che serve alla squadra, contando sulla mia esperienza passata. Speriamo davvero di raggiungere i risultati che vogliamo.”

virtus.it