A1 – Virtus Bologna, presentato Ticchi: “Ci aspetta una grande sfida”

Giorno di presentazioni ufficiali in Casa Virtus Alfasigma, prima della partenza per l’amichevole con la Reyer Venezia, Coach Ticchi ha incontrato media e stampa.

Insieme al nuovo Head Coach della squadra femminile, presente anche la Dirigente Responsabile virtussina, Angela Gianolla.

Gianolla: “Coach Ticchi è un allenatore di grande esperienza internazionale, a nome mio e di tutto il Club siamo convinti che sia il professionista ma soprattutto la persona giusta per guidare questa squadra verso gli obiettivi prefissati dalla Società. Lo ringraziamo per l’enorme disponibilità dimostrata e per essersi messo subito a disposizione della squadra”.



Coach Ticchi: ” Sono contento di essere tornato in questa Società dopo tanti anni, si prospetta una grande sfida per un Club che vuole fare bene e dare tante soddisfazioni ai propri tifosi.”

