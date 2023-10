A1 – Virtus Bologna sbanca Battipaglia

Lega Basket Femminile, Techfind Serie A1, 3a giornata.

O.ME.PS Battipaglia vs Virtus Segafredo Bologna: 47-76

(1Q 8-17, 2Q 16-34, 3Q 37-60.)

O.ME.PS Battipaglia: Pragliola 5, Lombardi, Seka 1, Potolicchio 5, Mini n.e., Chiapperino n.e., Mbandu 6, Chiovato 3, Monteiro 4, Milani n.e., Johnson 2, Ferrari Calabro 21.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 4, Pasa 7, Peters 8, Cox n.e., Rupert 13, Barberis 4, Dojkic 13, Andrè 15, Zandalasini 6, Orsili, Consolini 6.

CRONACA DEL MATCH

La terza giornata di campionato vede l’incontro tra Battipaglia e Virtus. La partita si dimostra estremamente fisica dall’inizio, con Ferrari che dopo 2 minuti si carica di due falli sulle bianconere. I primi quattro punti sono segnati da Andrè in appoggio, Battipaglia sblocca il suo punteggio con un libero di Mbandu e Zandalasini replica con un 2/2 dalla lunetta (1-6). Primi due punti per Potolicchio seguita da un canestro di Peters, ma le V nere si portano avanti di 9 punti grazie a Rupert e Del Pero (3-12). L’attacco di Bologna ingrana e Dojkic mette a segno la tripla del massimo vantaggio (5-15) a 2’ dalla fine del primo periodo, che termina successivamente 8-17.

Il 2Q vede la Virtus che prende il largo sulle avversarie. Dopo un parziale di 6 punti nei primi 2’ targato Del Pero e Andrè, Peters prosegue con un tiro in sospensione per il 12-30 e Zandalasini ne aggiunge altri due dalla lunetta. Monteiro risponde con un layup dopo una penetrazione, ma la capitana virtussina recupera una palla importante e mette a segno gli ultimi due punti del quarto, è 16-34 per la Virtus.

Al rientro dagli spogliatoi, Battipaglia prova a recuperare ma le V Nere tengono testa all’avversario. A tre triple di fila da parte della formazione casalinga, Pasa e Dojkic rispondono dalla stessa lunghezza e Andrè segna in sospensione per il +28. Il quarto termina 37-60 dopo i 3 punti di Pragliola. La partita termina con un punteggio di 47-76, con la Virtus che mantiene il vantaggio guadagnato nei periodi di gioco precedenti e consolidato dai 4 punti di Peters, 4 di Barberis, 6 di Rupert e 2 di Pasa nel finale.

