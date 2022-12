A1 – Virtus Bologna sul velluto contro Sassari

Virtus Segafredo Bologna vs BdS Dinamo Sassari: 88 – 52

(1q 21 – 11; 2q 45 – 22; 3q 68 – 35)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 7, Pasa 8, Rupert, Barberis 9, Olbis 15, Zandalasini 14, Orsili 9, Parker 18, Laksa 4, Cinili 4

All: Ticchi

Dinamo Sassari: Toffolo, Mazza, Carangelo 11, Arioli, Gustavsson 4, Makurat 1, Fara, Thomas 11, Holmes 18, Ciavarella 7

All: Restivo

Dodicesima giornata per la Virtus Segafredo Bologna che ospita la BdS Dinamo Sassari.

Inizio partita con le due squadre fortemente contratte in fase offensive, con la retina che viene violata solamente da Holmes, da due punti, e Cinili, su tiro libero, nei primi 3 minuti. Attacchi sterili ma che vedono comunque due attacchi al ferro da parte di Pasa che da sola fa un parziale di 6-0 con tre canestri in fotocopia sfruttando le proprie doti. Sassari in attacco si affida alla sola Holmes autrice già di 4 punti, coadiuvata da Carangelo costante spina nel fianco della difesa bianconera. Con il passare dei minuti le due squadre si sciolgono, come dimostrano i 5 punti consecutivi di Orsili, che porta la Segafredo sul 19-11, e il canestro con cui Andrè fissa il risultato sul 21-11 al termine del parziale. Nel secondo parziale la Virtus continua la sua forte pressione in difesa, concedendo tiri sporchi alla Dinamo che fatica quindi a trovare il fondo della retina: ancora zero punti per le sarde nel secondo quarto. Dal punto di vista offensivo la Segafredo riesce a trovare continuità attaccando sempre con interpreti diverse costruendo un parziale di 10-0 spezzato solo dal canestro di Ciavarella solo dopo 6′ minuti di digiuno assoluto per le isolane. I tentativi di rientro di Sassari rimangono solo ipotesi perchè la Segafredo è padrona del gioco e non consente alla Dinamo di provare a rientrare, costruendo azioni offensive molto efficaci a cui BdS non riesce a trovare soluzione. In completa padronanza della partita, la Segafredo chiude la prima metà di partita sul 45-22.



La ripresa segue ancora trame molto ben definite con la Virtus che continua a produrre gioco e Sassari che fatica a reggere l’urto delle folate offensive bianconere, con una Parker da 12 punti nel solo terzo parziale: anche la difesa delle bolognesi risulta essere per lunghi tratti difficile da scardinare per Sassari che riesce ad accumulare solo 13 punti, non abbastanza per insidiare la Segafredo. Il terzo parziale si chiude quindi sul punteggio di 68-35. La Virtus che si presenta all’ultimo quarto è una squadra che deve gestire le energie in quest’ultimo sprint, amministrando un vantaggio abbondante. Sassari ritrova alcune certezze con Holmes e Carangelo che provano a dare una scossa alle isolane approfittando di un leggero calo di concentrazione delle bianconere. Nel finale di partita la Segafredo amplia il punteggio per poi fissare il punteggio sul 88-52.

VIRTUS.IT