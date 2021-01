A2 – A tu per tu con Elisa Mancinelli: “Tornare ad Alpo una scelta naturale”

Week-end senza partite ufficiali per Drain by Ecodem Alpo che giocherà in amichevole domani, martedì 12/01, in casa contro Ponzano (ore 18.00 a porte chiuse). Sarà l’occasione per inserire in squadra la neo arrivata Elisa Mancinelli che esordirà in campionato sabato sera in casa della capolista Udine.

Elisa, perché la decisione di tornare ad Alpo? «E’ stata una scelta naturale, sono molto felice ed entusiasta della decisione presa: per me Alpo è un posto speciale, mi fa un certo effetto essere ritornata qui».

Sei scesa dalla A1 alla A2: stavolta ad Alpo conti di rimanere? «Non conta la categoria per me, ma conta il gruppo e il progetto, a prescindere che sia A1 o A2. E’ un po’ presto per dire se rimarrò qui per tanto tempo, intanto pensiamo a questa stagione in cui possiamo ancora fare grandi cose».

Hai giocato a Lucca l’ultima partita con l’Alpo Basket quasi tre anni fa: si ricordano le tue lacrime al termine dello spareggio perso con Faenza. «Sì, ho ancora oggi l’amaro in bocca per come finì quella partita. Curiosamente ho giocato a Lucca l’ultima partita con l’Alpo e proprio a Lucca ho giocato la mia ultima partita con Campobasso una decina di giorni fa».

Che idea ti sei fatta della tua nuova squadra che hai visto giocare, dalla panchina, contro Bolzano? «E’ una formazione sicuramente competitiva, molte ragazze le conosco bene, ovviamente: di certo è una stagione non facile e assai particolare, ma questo vale per tutti, quindi non ci sono scuse e dobbiamo disputare un grande girone di ritorno».

Cosa pensi di dare a questa squadra che ha giocato un girone d’andata in altalena? «Darò una mano, ho esperienza ed energia che spero di mettere in campo, ma soprattutto ho entusiasmo e voglia di lottare per un grande obiettivo. Il campionato è lungo, le difficoltà dobbiamo imparare a superarle e quindi, lavorando giorno dopo giorno, i risultati arriveranno».

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99