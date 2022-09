A2 – Acciaierie Valbruna Bolzano, l’amichevole ad Albino è vincente

IN TRASFERTA A BERGAMO LE SISTERS VINCONO 62 A 78 CONTRO EDELWEISS ALBINO

Prima amichevole ufficiale della nuova stagione per Acciaierie Valbruna Bolzano. Avversaria la formazione orobica dell’Edelweiss Albino, nella scorsa stagione protagonista nei playoff promozione in serie B e quest’anno sapientemente allenata da Coach Stiebel. Formazione giovane ed ambiziosa, proiettata a recitare un ruolo da protagonista nel girone lombardo di Serie B ,con chiaro intento di partecipare ai playoff e magari tentare il salto di categoria. Per Bolzano un test impegnativo in trasferta contro ragazze giovani , accreditate di un gioco intenso ed entusiasta. Palla a due e il gioco prende forma con azioni veloci su entrambi le parti del campo. Difetta la precisione nei passaggi e nelle conclusioni, ma l’entusiasmo delle giocatrici per l’esordio stagionale è grande. Primo quarto in equilibrio ( 20-21) con Albino preciso dal perimetro e Bolzano troppo “amichevole ” in difesa. Secondo quarto le Sisters allungano, ma alcune palle perse e qualche leggerezza difensiva limitano il vantaggio. (32-40). La pausa di mezza gara è idonea per registrare la difesa bolzanina che nel secondo tempo sale di tono e consente di ampliare il vantaggio anche nel terzo quarto ( 44-59). Ultimo quarto con entrambe le squadre che gettano in campo le residue energie e che danno vita a rotazioni per mantenere alto il ritmo sul finale di gara. Al termine vittoria di Bolzano ed ottima partita anche di Albino, che guarda sorridente al futuro. Grande curiosità per l’esordio italiano di Pia Jurhar, il nuovo centro comunitario proveniente da Vienna. Nel Campionato Austriaco Pia era famosa per le continue doppie doppie e nell’esordio italiano ha deciso di continuare la tradizione con 20 punti e 20 rimbalzi in 30 minuti. Al suo fianco buona prestazione di Nasraoui che ha dato vita ad una prestazione concreta e razionale (17 punti e tre bombe) . Il reparto interno ha avuto anche un buon apporto da Fabbricini, determinata e produttiva anche in attacco (7). Le esterne sono parse ancora “imballate ” nelle gambe, ma spicca il buon secondo tempo di Boccalato ( 12) ed il ritmo impresso in difesa ed in attacco da Giovanna Cela.

Coach Pezzi: ” Innanzitutto un doveroso grazie agli Amici di Albino ed a Coach Stiebel per l’accoglienza, per la qualità dell’amichevole, per l’ottimo arbitraggio proposto e per il gradito “terzo tempo” che ci ha consentito di conoscerci meglio e di scambiare le nostre impressioni. Ciò premesso la gara a cui hanno dato vita le due squadre è stata correttissima e ben poco amichevole a livello di ritmo. Seppur in precampionato le Atlete hanno corso come le locomotive dimenticando la durezza della preparazione e le gambe “pesanti”. Belle azioni ed errori banali hanno costellato la gara, ma non è mai mancato l’impegno. Non mi addentro in analisi particolari, noi siamo un cantiere aperto con una squadra che è cambiata per 8/10. Rilevo un buon esordio della nostra comunitaria Pia Jurhar ed un altrettanto sostanzioso contributo di Nasraoui. Bene anche le rotazioni con Fabbricini. Nel reparto guardie e playmaker vedi ampi margini di miglioramento. La preparazione rende le gambe dure e la reattività è ai minimi. L’assillo nel cercare gli automatismi frena poi alcune giocatrici che maggiormente fanno ricorso alla rapidità ed all’istinto. Tutte situazioni messe in preventivo. Da questa settimana iniziamo a lavorare sulla difesa, con il preciso scopo di rendere più impermeabile la nostra area. Bella amichevole e ottimo l’impegno di tutte le mie Atlete”

Coach Stiebel: ” Sono soddisfatto del gioco espresso dalla mia squadra. Ho un gruppo molto giovane, proiettato nel futuro, con il quale penso di fare un percorso ricco di soddisfazioni. Il mio gruppo esprime alcune giovani che giocano in pianta stabile nella Nazionale under 18, altre scalpitano per mettersi in mostra. Sull’amichevole di stasera , posso considerarmi soddisfatto. Ho provato a giocare con diversi moduli, puntando sulla velocità e sul gioco perimetrale. A tratti abbiamo dato vita a belle trame, ottimo viatico per raggiungere i playoff promozione, nostro ” sogno nel cassetto”.

Per Acciaierie prossimo impegno mercoledi 7 settembre contro una selezione U19 maschile del G.S. Europa.

Uff.Stampa Pall.Bolzano