A2 – Al via gli allenamenti in casa Vicenza

E’ cominciata con grande entusiasmo la stagione 2020/21 in casa VelcoFin InterLocks. Finalmente dopo tanta pausa da ieri il team vicentino è tornato a sudare. Due le sedute giornaliere: al mattino preparazione atletica; il pomeriggio dedicato alla preparazione tecnico-agonistica. Molte le novità.

Ecco il roster della prima squadra, formato da dodici giocatrici.

Federica Monaco capitana (cl 93) guardia– Milena Mioni cl 2001 centro – Matilde Sartore cl 2002 guardia- le tre riconfermate dello scorso anno.

Angelica Tibè cl 1999 centro – Maria Lazzaro cl 1996 ala/centro– Elena Vella 2000 play/guardia – Claudia Gobbo cl 1999 ala/centro – Francesca Tagliapietra cl 1995 guardia – Ursula Colabello cl 1991 ala/centro- Francesca Priante 2003 guardia – Giulia Vettori cl 2002 play.

Gisel Villaruel cl 1994 guardia/ala è la giocatrice straniera.

Aggregate alla prima squadra le giovani Marina Grazian- Alice Fornasier- Chiara Lain- Valentina Tirone.

Allenatore Claudio Rebellato.

Vice allenatore Paolo Zordan, proveniente da Carrè.

Preparatore atletico Marco Gennari.

Le giocatrici Gisel Villaruel e Ursula Colabello non hanno potuto iniziare la preparazione con le compagne e si uniranno alla squadra da lunedì 31. La parola d’ordine: voltare pagina! Mettere in archivio il passato campionato e guardare in avanti con umiltà, ma con sane ambizioni e voglia di fare.

Ufficio Stampa

A.S. Vicenza VelcoFin InterLocks