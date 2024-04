A2 – Al via i playout, sabato in programma Gara 1

Al via i Playout di Serie A2, con Girone A e Girone B a confronto per la permanenza nella categoria. Ecco le prime sfide dei due tabelloni.

TABELLONE 1

Due match in contemporanea sabato alle 18. La formazione che ha fatto più punti nel Girone A, ovvero Torino Teen Basket, è attesa dal match contro Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 18). La formazione piemontese ha vinto tre delle ultime quattro, perdendo solo un match complicato contro Mantova. Nel corso della stagione Torino ha quasi sempre ottenuto i due punti contro le dirette concorrenti nella sua fascia di classifica: il suo decimo posto è infatti a +10 sull’undicesimo di Basket Roma e tra le formazioni partecipanti ai playout è seconda per punti segnati con 63 di media. Dall’altra parte incontrerà una squadra che in regular season ha raccolto solo otto punti e che ha vinto un solo match negli ultimi cinque, oltre a essere la formazione che subisce più punti tra quelle che faranno i playout (74). Il punto di forza di Vigarano è il talento di Amaiquen Siciliano, top scorer del campionato con 24.5 punti di media e unica giocatrice ad andare per ben sette volte oltre i trenta punti in stagione. Accanto a lei, Adriana Cutrupi è stata la sua spalla principale ed è la seconda miglior rimbalzista del campionato con una media di 12.6 a partita, ma oltre a loro due Vigarano ha faticato a trovare delle soluzioni alternative. Torino può invece contare su tre giocatrici in doppia cifra per media punti, e fa meglio di Vigarano in tutte le voci statistiche eccetto le palle perse: con 17.3 Torino è una delle squadre del campionato che perde più palloni, ma è anche una delle migliori nelle palle recuperate, con 9.8.

La seconda partita della parte alta del tabellone è quella che vedrà contrapporsi Basket Roma e Basket Girls Ancona (sabato, ore 18). Entrambe le squadre si affacciano ai playout in un momento complicato delle rispettive stagioni, con Roma che è in striscia negativa da cinque partite e Ancona addirittura da dieci. L’ultima vittoria della formazione marchigiana risale infatti al 28 gennaio e tra le squadre che fanno i playout è la seconda per punti subiti, con una media di 70.4 a partita, anche se tra quelle del Girone B è quella che segna di più (59) ed è quella che fa meglio, insieme a Moncalieri, al tiro da tre punti (29%). L’avversaria che si troverà davanti è una squadra molto fisica, che infatti ha numeri migliori in termini di rimbalzi (35.9 contro 31.6) e di stoppate date (2.8 contro 0.7), voce in cui Roma è addirittura la migliore di tutto il campionato. Martina Fantini è la principale artefice di questi dati, visto che viaggia con una media di 11.4 punti e 8.4 rimbalzi e insieme a Benedetta Aghilarre (10.8) e Lavinia Lucantoni (10.4) è la top scorer della sua squadra. A livello individuale, il punto di forza di Ancona è Dinga-Mbomi, che è arrivata dopo l’infortunio di Sara Boric ed è stata la top scorer della sua squadra in gran parte delle otto partite che ha disputato, viaggiando a una media di 12.4 punti.

TABELLONE 2

La prima partita è quella tra Velcofin Interlocks Vicenza e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 20.30). Le due formazioni si affacciano al match con dodici punti di differenza tra quelli totalizzati nel corso della stagione, con Vicenza che fino all’ultima giornata ha sperato nella salvezza matematica, venendo condannata solo dal successo di Pallacanestro Femminile Umbertide. Vicenza è la formazione più in forma tra quelle che parteciperanno ai playout, infatti ha vinto cinque delle ultime sei partite, con una grande vittoria nell’ultima giornata contro Roseto. La formazione veneta è anche quella che tira meglio da due punti, ma avrà di fronte quella che invece ha la migliore percentuale da oltre l’arco (29%), al pari di Ancona. Moncalieri inoltre ha chiuso bene la sua stagione, vincendo tre delle ultime cinque partite, tra cui spicca il successo dell’ultima giornata su una formazione di fascia più alta come Logiman Broni. Moncalieri sarà chiamata ad arginare il talento di Iva Belosevic, che viaggia a 10.4 punti e 8.3 rimbalzi di media con il 47% da due punti e per avere delle chance dovrà provare a limitare le palle perse. La formazione piemontese è infatti la formazione che perde più palloni in tutto il campionato, con una media di 19.6 a partita, mentre Vicenza ne perde più di quattro in meno (15.5). Il dato è particolarmente preoccupante per Moncalieri anche per il fatto che davanti a sé avrà la terza miglior squadra dell’A2 per palle rubate: Vicenza con una media di 9.9 è infatti la migliore del Girone B, dietro solo Costa Masnaga e San Giovanni Valdarno.

In conclusione, l’ultimo match del sabato sarà quello tra Solmec Rovigo e Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 20.30). Rovigo ha vinto due partite in più in stagione, ma Carugate è riuscita a chiudere la regular season con una vittoria, battendo la Stella Azzurra Roma. Inoltre, la formazione lombarda è quella che segna più punti tra quelle che partecipano ai playout (63.8) e ha un buon attacco in generale, superiore anche a due squadre qualificate ai playoff del Girone A. In termini di percentuali realizzative è la migliore da due punti (42%) al pari di Vicenza, ma accanto a questo Carugate è anche la squadra che subisce più punti (72.4) dopo Vigarano. La serie potrebbe essere una delle più equilibrate, poiché le due squadre non sono molto distanti in termini statistici: Rovigo prende più rimbalzi (35.5 contro 31.6), ma perde più palloni (17.2 contro 14.2) e ne recupera di meno (8.8 contro 7.7). Carugate non avrà dalla sua il fattore campo, ma può contare su tre giocatrici in doppia cifra per media punti, oltre che sull’esperienza di una giocatrice come Giulia Rulli, ma dall’altra parte Rovigo ha una Mia Masic in grande crescita e una Sara Zanetti che ormai è una garanzia sotto canestro nonostante non abbia ancora vent’anni: la serie è una delle più interessanti di questo primo turno di playout.

