A2- Al via la stagione di Treviso

Il sipario si è alzato! È iniziata la stagione 2022/2023 della Podolife Treviso che si appresta a vivere il secondo campionato di serie A2 femminile della propria storia.

Atmosfera da primo giorno di scuola alla Palestra Pascale con le nuove giocatrici che hanno potuto conoscere le compagne di squadra e il nuovo coach: Francesco Iurlaro, che assieme a Juan Pernias sarà chiamato a plasmare la nuova NPT.

Il mercato estivo ha portato infatti diversi volti nuovi, qualche importante conferma, ma soprattutto la voglia di vivere una stagione da protagonisti, iniziando un progetto coinvolgente anche per la città e i tifosi.

“L’emozione è quella del primo giorno di scuola – dice coach Francesco Iurlaro – C’è una grande voglia di ricominciare, io in maniera particolare dopo un anno senza basket giocato. Abbiamo allestito una squadra competitiva, sono contento perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Ora la parola passa al campo e ai primi test per avere delle indicazioni”.

La squadra si allenerà a Treviso in queste settimane, e in questo periodo svolgerà alcune gare amichevoli: s’inizia il 3 settembre a Udine con la sfida contro l’APU in terra friulana. Le bianconere ricambieranno la visita la settimana dopo nella prima gara ufficiale al PalaPascale, il 10 settembre. Sabato 17 settembre in casa contro le cugine di Alpo Basket, che poi ospiteranno le orange per il test generale in vista del campionato l’1 ottobre.

Il roster della Podolife 2022/2023:

3 CECILIA ZAGNI

4 SOFIA VESPIGNANI

5 VIOLA DIODATI

6 ELVIRA BONA

7 CLAUDIA AMABIGLIA

8 LAURA GATTI

9 ALESSIA EGWOH

10 MACARENA ROSSET

11 MAYA TRAMONTIN

13 ANNA GINI

17 ELENA RAMÒ

25 MICHELA VOLPATO

24 MARTA SPONCHIADO

Staff:

Head coach: Francesco Iurlaro

Vice: Juan Pernias

Uff.Stampa NPT