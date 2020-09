A2 – Alice Pedrazzi nello staff dell’Autosped Castelnuovo Scrivia

Lo staff tecnico del Bcc si arricchisce di un nuovo, importantissimo, innesto: la società castelnovese è lietissima di annunciare che Alice Pedrazzi farà parte del team guidato dall’head coach Francesca Zara. Proprio l’amicizia di lunga data tra le due ex giocatrici, compagne di canotta in nazionale, è stata decisiva per perfezionare questa collaborazione che è un ulteriore segnale della crescita, in termini di ‘credibilità’ e visibilità, per la società del presidente Sacchi. Alice ha respirato pallacanestro praticamente da sempre visto che il padre, Werther, buon cestista in gioventù, è stato, in seguito, una delle firme storiche del giornalismo sportivo, con una particolare predilezione ovviamente per la palla a spicchi, scrivendo per quotidiani come Corriere della Sera, Il Giorno e l’Unità. Prestigioso il suo palmares da giocatrice visto che può vantare quasi 200 presenze in A1, spalmate tra Pavia, La Spezia, Alessandria e Taranto, oltre ad aver indossato la divisa della nazionale, con la quale ha conquistato una medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo. Ma, come cantava Ligabue, ‘Il meglio deve ancora venire’ perchè, una volta appese le scarpette al chiodo, Alice si trova ad affrontare una serie di esperienze che le permettono di dimostrare un eclettismo non comune. Dopo la laurea (sia in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali che in Giurisprudenza, entrambe ottenute con il massimo dei voti) intraprende un cammino professionale di grande successo che l’ha portata ad essere nominata direttore generale dell’Ascom Confcommercio di Alessandria. Parallelamente entra anche nel mondo del giornalismo, sia scritto, collaborando a numerose testate, tra le quali La Stampa, che in video, essendo stata commentatrice e telecronista per moltissimi anni sia per la Rai che in Sportitalia, raccontando campionati Mondiali ed Europei, oltre che, naturalmente, quelli italiani; last, but not least, è entrata anche a far parte dell’organigramma del Derthona Basket con l’incarico di consulente marketing e comunicazione.

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia