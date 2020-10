A2 – Alma Basket Patti pronta all’esordio contro La Spezia

L’Alma Patti Basket è pronta ad esordire per la prima volta nella sua storia nella seconda serie nazionale.

La stagione di Serie A2 Lega Basket Femminile si apre al PalaSerranò contro la Credit Agricol Cestistica Spezzina (ore 19:30), squadra che ha già iniziato ufficialmente l’annata partecipando alla Supercoppa di categoria e uscendo dalla competizione sconfitta dopo tre supplementari da Alpo. Un roster completo e importante quello affidato a coach Marco Corsolini, con le ex Ragusa Silvia Sarni (già compagna di squadra di Virginia Galbiati) e Betty Linguaglossa, Elisa Templari riferimento della pallacanestro a La Spezia, la croata Lana Packovski lo scorso anno tra le migliori giocatrici del torneo con 486 punti, 124 assist e 172 rimbalzi messi in statistica in 32 gare giocate e la classe 1996 Isabel Hernandez rientrata in Italia dopo 4 anni degli States, ma cresciuta tra Lazio e Campania. L’Alma è indubbiamente una squadra attesa. I colpi messi a segno dalla dirigenza del presidente Attilio Scarcella hanno attirato le attenzioni degli addetti ai lavori e fatto di

Patti una squadra da tener d’occhio.

“La nostra squadra sta bene – spiega coach Mara Buzzanca – risponde bene e tutta la settimana ci siamo allenati in attesa di quest’incontro. Le ragazze sono pronte perché sono vogliose di ritornare, voglia che potrebbe essere “eccessiva” e magari trasformarsi in

qualche errore, ma pur sempre per voler tornare a far bene dopo lo stop forzato. Affronteremo La Spezia squadra veterana del campionato, con giocatrici di una certa esperienza come Sarni o Templari o Linguaglossa, senza timore e con tanto rispetto. L’impatto sarà importante, le nostre con meno esperienza vivranno più emozioni, ma nell’allenamento di rifinitura cercheremo di curare anche l’aspetto emotivo”.

Sottoposte tutte a tampone le atlete dell’Alma sono risultate tutte negative. La gara sarà diretta dagli arbitri Marcello Martinelli e Paolo Sordi.

E’ garantita la diretta streaming grazie alla partnership con Ominia News, telecronaca affidata a Chiara Borzi’ e Roberto Cicero. E' ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione 2020-2021. La tessera Vip (100€) garantisce ai commercianti pattesi spazi pubblicitari concordati al palazzetto o sui nostri social + posto parterre al PalaSerranò alla riapertura contingentata + streaming di tutte le partite in casa + mascherina brandizzata Alma. Il costo è di 250€ e la sottoscrizione rappresenta un vero e proprio gesto di supporto alla

formazione che per la prima volta rappresenterà Patti in Serie A2 in tutta Italia.

Tessera Socio Sostenitore (250€). Streaming di tutte le partite giocate in casa dall'Alma Patti + abbonamento a tutte le partite previste al PalaSerranò dopo la riapertura contingentata + mascherina brandizzata Alma Patti.

Tessera Streaming (40€). Un abbonamento snello e aperto a tutti, al costo di 40€ fino alt ermine della stagione.

Visione singola gara al costo di 3€ dalla piattaforma www.alma-patti.it

Chiara Borzi’

Ufficio Stampa Alma Patti Basket