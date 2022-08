A2 – Alperia Basket Club Bolzano, ecco le amichevoli preseason

Bella atmosfera al PalaMazzali ieri pomeriggio per l’apertura della nuova stagione 2022/23 della prima squadra del Basket Club Bolzano.



Il presidente e il coach hanno presentato prima il nuovo staff della serie A2 e poi tutte le giocatrici alle quali sono state anche aggregate due giovani del vivaio.

Numerosi e importanti inserimenti nello staff tecnico, ad affiancare coach Sacchi ci sarà Daniele Altin che si occuperà anche della preparazione atletica. La fisioterapia verrà effettuata da ProMotus e nello specifico da Stefano D’Alessandro che oltre ad essere fisioterapista è anche il capitano dei Piani basket in serie C, mentre il dottor Giovanni Fuppi seguirà le ragazze per l’aspetto nutrizionale, funzionale alla miglior prestazione sportiva.

Oltre ai dirigenti che seguono la squadra già da più stagioni, quest’anno lo staff si amplia con l’inserimento della Dirigente responsabile dei rapporti tra atlete prima squadra e staff tecnico. Si tratta di Francesca Monacelli che negli anni 80 è arrivata a Bolzano da Perugia per giocare nel proprio nel BCB e da allora non ha più lasciato la città. Il suo ruolo in quanto ex giocatrice di livello oltre che per le sue capacità, sarà molto importante.

In conclusione è intervenuto anche Denis il social media manager che si occuperà di tutta la parte social della società.

Dopo i discorsi di rito, le presentazioni e le interviste con VB33 è stato il momento di iniziare con l’attività fisica per tutte le giocatrici, comprese le due giovani aggregate alla squadra: Rosa Kob (07) alla sua seconda stagione e l’esordiente e giovanissima Sofia Mazzucco (08).



Nella giornata odierna il nostro pensiero va a Paola Mazzali, storica capitana del Basket Club Bolzano che esattamente il 25 agosto del 2006, all’età di 32 anni, ha perso la vita in un incidente stradale.

La ricorderemo il 24 e 25 settembre con il

XVI Memorial a lei dedicato.



Le gare di avvicinamento al campionato:

Domenica 04.09 ore 18:00 PalaMazzali vs Ravina (serie B)

Domenica 11.09(orario da definire) Palamazzali vs Costa Masnaga

Mercoledì 14.09 ore 20:00 Villafranca vs Alpo

Sabato 24 domenica 25 settembre Memorial Paola Mazzali. Squadre partecipanti: Alpo, Ponzano, Rovigo

Squadre partecipanti: Alpo, Ponzano, Rovigo Sabato 01.10 a Bassano del Grappa BCB vs Udine (orario da definire)

ufficio stampa Basket Club Bolzano