A2 – Alperia Basket Club Bolzano si aggiudica il Memorial Mazzali

Siamo felici di aver onorato al meglio la memoria di Paola, con la vittoria del triangolare, perché per noi non è mai stato un week end come gli altri e mai lo diventerà.

Il ricordo è sempre vivo e nonostante le difficoltà facciamo il possibile perché rimanga per sempre, proprio come le emozioni che solo il Memorial sa donare. Grazie alle squadre che hanno partecipato, agli sponsor che ci sostengono, al Comune di Bolzano e “last but not least” a Gloria e a tutti coloro che con il grande impegno e lavoro hanno reso possibile anche questa XIV edizione. Grazie di cuore.

Alperia Basket Club Bolzano 75 – Ponzano Basket 60 (23-23/17-7/21-14/14-16)

Pallacanestro Bz Acciaierie 63 – Ponzano Basket 60 (18-22/15-12/14-16/16-10)

Alperia Basket Club Bolzano 74 – Pallacanestro Bz Acciaierie 63 (19-21/19-14/23-16/13-12)

L’Alperia Basket Club Bolzano si aggiudica sia la giornata di sabato sia quella di domenica, chiudendo imbattuta al primo posto:

I classificata Pallacanestro Alperia Basket Club Bolzano

II classificata Acciaierie Bolzano

III classificata Schiavon Ponzano Basket

Uff stampa Alperia Basket Club Bolzano