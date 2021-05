Drain by Ecodem Alpo – A.S. Vicenza 62 – 53 (12-18, 27-32, 43-38, 62-53)



DRAIN BY ECODEM ALPO: Vespignani* 2 (1/2, 0/1), Conte* 16 (7/14, 0/3), Dell’olio* 4 (1/3, 0/1), Reani* 6 (3/7, 0/1), De Marchi, Gualtieri NE,

Vitari 10 (4/6, 0/1), Mancinelli* 10 (1/6, 1/4), Coser 6 (3/5, 0/2), Mosetti 8 (3/9, 0/2), Franco NE. Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 23/54 – Tiri da 3: 1/16 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 44

18+26 (Coser 13) – Assist: 16 (Mosetti 4) – Palle Recuperate: 13

(Mosetti 5) – Palle Perse: 12 (Vespignani 3)

A.S. VICENZA: Monaco, Grazian NE, Lazzaro 4 (1/6 da 2), Mioni 7 (3/7 da 2), Gobbo* 9 (4/7 da 2), Villarruel* 17 (3/5, 1/5), Bellon NE, Tibè*

4 (2/8 da 2), Martines 9 (4/6, 0/1), Tagliapietra 3 (0/2, 1/2). Allenatore: Sinigaglia S.



Tiri da 2: 17/44 – Tiri da 3: 2/8 – Tiri Liberi: 13/16 – Rimbalzi: 39

9+30 (Mioni 9) – Assist: 9 (Lazzaro 3) – Palle Recuperate: 9 (Mioni 2) –

Palle Perse: 25 (Tibè 6)

Arbitri: Occhiuzzi G., Roiaz M.

La Drain by Ecodem Alpo passa 62-53 nel derby veneto con A.S. Vicenza e conquista il quinto posto nel Girone Nord di Serie A2.

Partita dai due volti per la squadra di coach Soave che parte abbastanza male, andando sotto anche 12-24 contro una Vicenza sicuramente rivitalizzata dal recupero di Villaruel (17 per lei), ma che pian piano si riporta in partita. La seconda metà, poi, è dominata dalla squadra di casa che concede appena sei punti nel terzo parziale alle biancorosse, e vola verso la vittoria nell’ultima frazione resistendo ai tentativi di rimonta di Vicenza, che chiude il match sul -9 rimediando la seconda sconfitta consecutiva. In casa Alpo 16 punti per Conte, dalla panchina ottime Vitari (10) e Coser (6+13).

Area Comunicazione LBF