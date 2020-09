A2 – Alpo, definite le amichevoli precampionato

Terza settimana di allenamenti e prima amichevole in vista per Drain by Ecodem Alpo che, dopo l’uscita del protocollo per la ripresa delle competizioni non professionistiche elaborato la settimana scorsa dalla FIP in collaborazione con il Politecnico di Torino, può finalmente stilare il calendario del proprio precampionato.

Si inizia sabato prossimo 5 settembre alle ore 18:00 al PalaVillafranca contro San Martino di Lupari di A2 (a porte chiuse).

Queste le altre amichevoli in programma (tutte in casa):

Mercoledì 9 settembre vs A.S. Vicenza ore 19:00

Sabato 12 settembre vs Pallacanestro Bolzano ore 18:00

Martedì 15 settembre vs Brescia ore 19:00

Sabato 19 settembre vs Sarcedo ore 18:00

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ’99